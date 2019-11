Google запускает сервис Your News Update для воспроизведения аудио новостей через Assistant

Компания Google запускает новый сервис для виртуального помощника Google Assistant, который называется Your News Update. Он использует алгоритмически подобранный новостной поток — такой, который можно встретить в Facebook или новостного канала Google — и трансформирует его в аудиопоток. Чтобы воспроизвести его, достаточно отдать команду голосовую «Listen to the news» помощнику Google Assistant на смартфоне или умной колонке.

В рамках сервиса Your News Update компания Google использует информацию, собранную о пользователе, включая текущее местоположение, чтобы создать серию коротких новостных сообщений от партнёров, у которых компания лицензирует аудио. Google надеется создать экосистему, которую она называет «аудио-сетью». Это будут не столько подкасты, сколько новости, похожие на почасовые обновления новостей, которые можно услышать по радио.

Сервис Your News Update заменяет текущий способ получения обновлений новостей через Assistant, который предлагает простой список источников новостей. С помощью новой системы пользователям предстоит выбрать, какие источники они хотят использовать и в каком порядке они будут воспроизводиться. После того, как сервис будет окончательно запущен, пользователи смогут выбирать между новой системой или оригинальной.

Google лицензировал аудио из различных источников новостей, включая ABC, Cheddar, Associated Press, CNN, Fox News Radio, PBS, Reuters, WYNC и несколько местных радиостанций. Затем компания может определить содержание новостей этих изданий, считывая конкретные метаданные самих издателей и используя свои компьютерные системы для прослушивания самих историй. Google платит партнёрам за сотрудничество по созданию аудио новостей в этом формате.

Имея готовые аудио материалы, Google может организовывать их для пользователей в ленте новостей так же, как она формирует ленту обычных новостей в интернете. Воспроизведение звуковых новостей начинается с главной национальной или международной темы или двух историй, затем сервис переходит к местным новостям, а затем воспроизводит темы, которые с большей вероятностью соответствуют интересам пользователя. После коротких вступительных реплик следую подробные освещения событий продолжительностью 1-2 минуты. Если конкретная тема не интересна пользователю, он может воспользоваться голосовой командой «Hey Google, skip», и перейти к следующей новости.

Пока что сервис Your News Update доступен только в США и только на английском языке. В следующем году планируется начать глобальное разворачивание сервиса по всему миру.

Источник: The Verge