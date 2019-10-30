Google запустила приложение Rivet, позволяющее детям практиковаться в чтении на английском языке





Рабочая группа экспериментальных продуктов Google для детей создала приложение Rivet. Оно создано для того, чтобы помочь детям легко и бесплатно практиковать свои навыки чтения на английском языке. Как показывает исследование, одно из главных различий между сильными и слабыми читателями – это количество времени, потраченного на чтение. Именно поэтому и было создано бесплатное приложение Rivet, чтобы сделать качественную практику чтения доступной для всех.

В цифровой библиотеке Rivet содержится более 3500 бесплатных книг, и она постоянно расширяется. Создатели библиотеки уверяют, что в ней легко найти интересный материал для чтения нужного уровня. В приложении есть книги на различные темы: от животных до науки. Каждая книга в библиотеке тщательно пересматривается и выводится на определенный уровень экспертами по качеству содержания, чтобы гарантировать юным читателям соответствующий контент на соответствующем уровне сложности.

В приложении Rivet используются языковые технологии, которые следят за каждым словом юного читателя и комментируют его чтение, чтобы помочь ребенку самостоятельно практиковаться без остановок. Вот несколько функций Rivet, которые дети могут опробовать во время чтения:

Помощь. Застряв на определённом слове, можно просто нажать на него, чтобы услышать, как оно читается.

Произношение слова. Дети могут практиковать чтение слова, а приложение покажет им, какие части слова были сказаны правильно, а над которыми еще нужно поработать.

Определения и переводы. Для каждого слова доступны определения, а также переводы более чем на 25 языков для неносителей языка.

Режим слежения. Rivet может читать полные страницы отобранных книг вслух, выделяя каждое слово как прочитанное, чтобы дети могли следить за ним. (Родители имеют возможность отключить эту функцию).

Комментарии в режиме реального времени. Ребёнок может нажать на значок микрофона и прочитать страницу вслух, а приложение будет следить за чтением и сразу же предлагать помощь, если обнаружит, что читатель в чем-то сомневается. В конце страницы читатели могут увидеть, какие слова были прочитаны правильно, и попробовать снова прочитать слова, которые они пропустили. Вся обработка речи осуществляется на устройстве, чтобы обеспечить конфиденциальность ребёнка.

Чтобы научиться хорошо читать, нужен упорный труд и много терпения. Rivet вознаграждает старания юных читателей баллами и значками, а также персонализирует опыт аватарками, темами и рекомендованными книгами в соответствии с уровнем и интересами каждого читателя. Сюрпризы, интересные игры и игривый интерфейс призваны удерживать детское внимание и поощрять больше проводить времени за практикой чтения.

Приложение Rivet доступно на Android-смартфонах, планшетах, iPad, iPhone и Chromebook в 30 странах мира. Его можно загрузить в магазинах приложений Google Play или App Store.

Rivet является бесплатным приложением для использования в школах. Учителя могут отправить письмо по электронной почте rivet-edu@google.com, чтобы узнать о программе партнерства со школами и информацию об использовании Rivet в классе.