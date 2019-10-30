Google запустила приложение Rivet, позволяющее детям практиковаться в чтении на английском языке
Рабочая группа экспериментальных продуктов Google для детей создала приложение Rivet. Оно создано для того, чтобы помочь детям легко и бесплатно практиковать свои навыки чтения на английском языке. Как показывает исследование, одно из главных различий между сильными и слабыми читателями – это количество времени, потраченного на чтение. Именно поэтому и было создано бесплатное приложение Rivet, чтобы сделать качественную практику чтения доступной для всех.
В цифровой библиотеке Rivet содержится более 3500 бесплатных книг, и она постоянно расширяется. Создатели библиотеки уверяют, что в ней легко найти интересный материал для чтения нужного уровня. В приложении есть книги на различные темы: от животных до науки. Каждая книга в библиотеке тщательно пересматривается и выводится на определенный уровень экспертами по качеству содержания, чтобы гарантировать юным читателям соответствующий контент на соответствующем уровне сложности.
В приложении Rivet используются языковые технологии, которые следят за каждым словом юного читателя и комментируют его чтение, чтобы помочь ребенку самостоятельно практиковаться без остановок. Вот несколько функций Rivet, которые дети могут опробовать во время чтения:
- Помощь. Застряв на определённом слове, можно просто нажать на него, чтобы услышать, как оно читается.
- Произношение слова. Дети могут практиковать чтение слова, а приложение покажет им, какие части слова были сказаны правильно, а над которыми еще нужно поработать.
- Определения и переводы. Для каждого слова доступны определения, а также переводы более чем на 25 языков для неносителей языка.
- Режим слежения. Rivet может читать полные страницы отобранных книг вслух, выделяя каждое слово как прочитанное, чтобы дети могли следить за ним. (Родители имеют возможность отключить эту функцию).
- Комментарии в режиме реального времени. Ребёнок может нажать на значок микрофона и прочитать страницу вслух, а приложение будет следить за чтением и сразу же предлагать помощь, если обнаружит, что читатель в чем-то сомневается. В конце страницы читатели могут увидеть, какие слова были прочитаны правильно, и попробовать снова прочитать слова, которые они пропустили. Вся обработка речи осуществляется на устройстве, чтобы обеспечить конфиденциальность ребёнка.
Чтобы научиться хорошо читать, нужен упорный труд и много терпения. Rivet вознаграждает старания юных читателей баллами и значками, а также персонализирует опыт аватарками, темами и рекомендованными книгами в соответствии с уровнем и интересами каждого читателя. Сюрпризы, интересные игры и игривый интерфейс призваны удерживать детское внимание и поощрять больше проводить времени за практикой чтения.
Приложение Rivet доступно на Android-смартфонах, планшетах, iPad, iPhone и Chromebook в 30 странах мира. Его можно загрузить в магазинах приложений Google Play или App Store.
Rivet является бесплатным приложением для использования в школах. Учителя могут отправить письмо по электронной почте rivet-edu@google.com, чтобы узнать о программе партнерства со школами и информацию об использовании Rivet в классе.