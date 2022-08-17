Госкино реорганизует Довженко-центр и ликвидирует фонд, занимающийся с 1994 года сохранением и популяризацией украинского кино

Государственное агентство Украины по кино выпустило приказ о реорганизации Довженко-Центра. В национальном киноархиве заявили, что де-факто это означает ликвидацию фонда, который с 1994 года занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино.

В соответствии с приказом Госкино, все фильмы из коллекции и имущество Довженко-Центра должны быть переданы государственному учреждению «Научный центр кинематографии Украины». В то же время из структуры Центра должно быть выделено Государственное предприятие «Украинская анимационная студия», в которое будут переданы авторские права на украинскую анимацию, что сейчас принадлежат Центру. В то же время сотрудники Центра должны быть уведомлены о возможном увольнении.

В приказе о реорганизации не упомянута киноархивная и музейная коллекция Довженко-Центра, которые являются частью соответственно государственного архивного и музейного фондов Украины и подпадают под действие отдельного законодательства

Сотрудники институции возмущены таким решением Госкино, поскольку оно не учитывает предложения Довженко-Центра по дальнейшей деятельности и игнорирует распоряжение Кабинета Министров Украины № 91-р от 26.01.2022 о необходимости разработки стратегического плана его развития. Вместо этого Госкино решило разделить целостную коллекцию Довженко-Центра, которая формировалась с 1960-х годов между разными структурами. В Довженко-Центре назвали это решение огромным ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальное наследие.

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«Отвечать за уникальное кинематографическое наследие Украины Госкино поручает де-факто спящему учреждению, которое с момента своего основания во времена Януковича в 2011 году не осуществляло никакой деятельности, не имеет штата, соответствующих компетенций, сайта и т.д. Ни в преамбуле приказа, ни в публичной коммуникации Госкино не обосновало такое свое решение, Передача коллекции национального киноархива с высокой репутацией в мире в фейковое учреждение — огромный удар по международному имиджу украинской власти, особенно во время войны, когда Украина в крови борется за собственную идентичность. Этот удар имеет все признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов», — комментируются решения в Довженко-Центре.

Экс-руководитель Довженко-центра Иван Козленко подчеркнул, что к ликвидации все шло давно — «с тех пор как киноотрасль возглавила креатура одного из «главных слуг» Павла Сушка — Марина Кудерчук, чьим навязчивым желанием стал демонтаж построенной поколениями предыдущих специалистов киносистемы», а очевидным план по уничтожению центр стал в 2020 году, когда состоялись первые обыски. Он также вспомнил, что в свое время об Центр сломал зубы не один министр — приказы о его ликвидации издавали в 2005, 2007 и 2010 годах, но каждый раз они становились черной меткой для тех, кто их подписывал.

«То, что Центр будет уничтожен, мне стало понятно в 2020 году, когда у нас прошли первые обыски. Бороться с Лефиафаном у меня не было сил, поэтому отступил, не подавшись на конкурс. Следовательно, не может не восхищать смелость и отчаянность Olena Goncharouk , которая последние два года пыталась сохранить институт. Как честный и порядочный человек он, к сожалению, проиграл. Трудно сказать, чем закончится эта позорная история, но однозначно – проигрышем Украины как государства: она сильно испортит международный имидж Украины в гуманитарной среде». Иван Козленко, экскеровщик Довженко-центра

Довженко-Центр был создан в 1994 году как национальный институт. Это крупнейший и единственный международно признанный киноархив Украины, в котором хранится более 10 000 наименований (более 60 000 единиц хранения) художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 000 архивных документов по истории украинского кино, более 400 музейных экспонатов. Коллекция Довженко-Центра по значению и объему равна коллекциям Национального художественного музея Украины, Музея Ханенко, Музея истории Украины, Библиотеки имени Вернадского и является крупнейшим в мире сборником произведений украинского киноискусства. Это единственный украинский представитель Международной федерации киноархивов (FIAF).

Дополнено [17:56]: Министерство культуры и информационной политики отреагировало на приказ Госкино о реорганизации Довженко-Центра — в ведомстве, которое возглавляет пресловутый Александр Ткаченко, заявили, что о ликвидации фонда в документе речь не идет.