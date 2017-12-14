Государственная фискальная служба Украины рассчитала стоимость новых и б/у электромобилей на примере Nissan Leaf и Tesla Model S

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Недавно мы приводили оптимистичный и пессимистичный вариант расчета стоимости электромобилей в 2018 году, а теперь своими расчетами решила поделиться и Государственной фискальной службы Украины.

Напомним, что недавно ВРУ предложила с 1 января 2018 года освободить от уплаты НДС и акцизного налога операции по ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями. Сейчас ожидается подписание соответствующего законопроекта президентом Украины, норма будет действовать в течение всего 2018 года.

Отметим, что импорт электромобилей с 2016 года уже был освобожден от уплаты ввозной пошлины. В результате по данным ГФС в 2016 году объемы ввоза таких транспортных средств в Украину составили 2274 штук. В течение 11 месяцев 2017 года импорт увеличился более чем на 13% – до 2676 штук. В бюджет было уплачено 82,37 млн грн (НДС) и 115,6 млн грн (акциз) соответственно.

Так, например, если сейчас при ввозе бюджетного электрокара Nissan Leaf 2016 года выпуска бывшего в употреблении, оформленного ГФС по стоимости $5600 , импортером было уплачено более 34,3 тыс. грн, то с нового года импортеры сэкономят более 20% средств за счет отсутствия таможенных платежей.

С новой Tesla Model S, минимальная таможенная стоимость которой составляет $103,6 тыс. сейчас необходимо оплатить почти 566,5 тыс. грн таможенных платежей, тогда как с нового года эту сумму можно будет сэкономить.

В начале декабря Верховная Рада Украины вместе с госбюджетом на 2018 год приняла традиционный бюджетный пакет документов с изменениями различных нормативных актов. В числе остального внесли ряд правок в Налоговый кодекс, включая долгожданные изменения касательно ввоза электромобилей. В частности, речь идет об отмене НДС (20%) и акциза для электромобилей – за соответствующий законопроект №6776-д проголосовали 252 народных депутата.

Источник: ГФСУ