Государственное космическое агентство Украины запускает акселератор Yangel для стартапов космической направленности
Государственное космическое агентство Украины открыло онлайн-программу для стартапов Yangel Big Bang, в рамках которой будет готовить космические стартапы к участию в Yangel Accelerator, запуск которого планируется осенью.
Программа открыта для команд, которые планируют работать над своим продуктом в Украине и по всему миру. Чтобы попасть в отбор, нужно иметь презентацию продукта в виде слайдов или видео и успешно пройти интервью с координаторами.
Название Yangel программа получила в честь академика и выдающегося конструктора ракетно-космических комплексов Михаила Янгеля, который жил и работал в Днепропетровске (сейчас — Днепр).
По убеждению руководства Госкосмоса, космические технологии — это не только ракеты и спутники, их можно применять во многих сферах — от аграрных до оборонительных и от образовательных до телекоммуникационных.
«Наша миссия — помочь командам открыть свой потенциал и найти нишу, в которой они смогут создать что-то необычное. Всего за четыре недели мы поможем участникам преакселерации подтянуть английский, подготовить питч и презентацию, определиться с бизнес-моделью и проверить продуктовую гипотезу», — отметила руководитель программы Мария Яроцкая.
Участие в преакселерацийной программе бесплатное, в течение 4 недель участники будут работать с наиболее опытными менторами, представителями Государственного космического агентства и лидерами украинского бизнеса.
Среди них Михаил Рябоконь — директор по инновациям компании Noosphere, которая популяризирует и внедряет научные исследования; Андрей Колесник — эксперт по аэрокосмической деятельности, видит космическую индустрию неотъемлемой составляющей развития Украины, советник председателя Государственного космического агентства; Александр Борняков — заместитель Министра цифровой трансформации, IT-реформатор, специалист по внедрению стартапов.
Проект, который предлагает команда, должен принадлежать к одной из следующих тем:
- Спутники:
- Дизайн и изготовление спутников
- Дистанционное зондирование Земли
- Спутниковые телекоммуникационные технологии, в том числе M2M и межспутниковые коммуникации
- Технологии трекинга и систем безопасности на базе спутников
- Аналитические продукты, использующие спутниковые данные
- Визуализация спутниковых данных
- Запуски и полеты:
- Дизайн и изготовление ракет
- Беспилотники и суборбитальные аппараты
- Доставка груза на орбитальные станции
- Новые материалы и энергетика
- Авионика
- Подготовка астронавтов
- Космос на Земле:
- Наземные станции приема сигнала
- Космодромы
- Хранение, передача и шифрование информации из космоса
- Новые горизонты:
- Добыча ресурсов в космосе
- Космическая инфраструктура и орбитальные сервисы
- Космический туризм
- Колонизация планет Солнечной системы
- Робототехника в космосе
- Образование и популяризация
Команды пройдут краш-тест идей и подготовят первые версии питчей, проверят и протестуют продуктовые гипотезы, подготовят презентации и лендинговые страницы, получат советы по бизнес-модели и маркетингу, научатся разговаривать с инвесторами и смогут протестировать свои питчи на живой аудитории. Стартапы, которые покажут наиболее впечатляющие результаты, получат приглашение на следующий этап: 12-недельную акселерационную программу в Киеве.
Подать заявку на участие в программе Yangel Big Bang можно по следующей ссылке.
Источник: Госкосмос Украины