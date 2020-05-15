Государственное космическое агентство Украины запускает акселератор Yangel для стартапов космической направленности

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Государственное космическое агентство Украины открыло онлайн-программу для стартапов Yangel Big Bang, в рамках которой будет готовить космические стартапы к участию в Yangel Accelerator, запуск которого планируется осенью.

Программа открыта для команд, которые планируют работать над своим продуктом в Украине и по всему миру. Чтобы попасть в отбор, нужно иметь презентацию продукта в виде слайдов или видео и успешно пройти интервью с координаторами.

Название Yangel программа получила в честь академика и выдающегося конструктора ракетно-космических комплексов Михаила Янгеля, который жил и работал в Днепропетровске (сейчас — Днепр).

По убеждению руководства Госкосмоса, космические технологии — это не только ракеты и спутники, их можно применять во многих сферах — от аграрных до оборонительных и от образовательных до телекоммуникационных.

«Наша миссия — помочь командам открыть свой потенциал и найти нишу, в которой они смогут создать что-то необычное. Всего за четыре недели мы поможем участникам преакселерации подтянуть английский, подготовить питч и презентацию, определиться с бизнес-моделью и проверить продуктовую гипотезу», — отметила руководитель программы Мария Яроцкая.

Участие в преакселерацийной программе бесплатное, в течение 4 недель участники будут работать с наиболее опытными менторами, представителями Государственного космического агентства и лидерами украинского бизнеса.

Среди них Михаил Рябоконь — директор по инновациям компании Noosphere, которая популяризирует и внедряет научные исследования; Андрей Колесник — эксперт по аэрокосмической деятельности, видит космическую индустрию неотъемлемой составляющей развития Украины, советник председателя Государственного космического агентства; Александр Борняков — заместитель Министра цифровой трансформации, IT-реформатор, специалист по внедрению стартапов.

Проект, который предлагает команда, должен принадлежать к одной из следующих тем:

Спутники: Дизайн и изготовление спутников Дистанционное зондирование Земли Спутниковые телекоммуникационные технологии, в том числе M2M и межспутниковые коммуникации Технологии трекинга и систем безопасности на базе спутников Аналитические продукты, использующие спутниковые данные Визуализация спутниковых данных

Запуски и полеты: Дизайн и изготовление ракет Беспилотники и суборбитальные аппараты Доставка груза на орбитальные станции Новые материалы и энергетика Авионика Подготовка астронавтов

Космос на Земле: Наземные станции приема сигнала Космодромы Хранение, передача и шифрование информации из космоса

Новые горизонты: Добыча ресурсов в космосе Космическая инфраструктура и орбитальные сервисы Космический туризм Колонизация планет Солнечной системы Робототехника в космосе Образование и популяризация



Команды пройдут краш-тест идей и подготовят первые версии питчей, проверят и протестуют продуктовые гипотезы, подготовят презентации и лендинговые страницы, получат советы по бизнес-модели и маркетингу, научатся разговаривать с инвесторами и смогут протестировать свои питчи на живой аудитории. Стартапы, которые покажут наиболее впечатляющие результаты, получат приглашение на следующий этап: 12-недельную акселерационную программу в Киеве.

Подать заявку на участие в программе Yangel Big Bang можно по следующей ссылке.

Источник: Госкосмос Украины