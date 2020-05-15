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Государственное космическое агентство Украины запускает акселератор Yangel для стартапов космической направленности

Государственное космическое агентство Украины запускает акселератор Yangel для стартапов космической направленности

Государственное космическое агентство Украины запускает акселератор Yangel для стартапов космической направленности


Государственное космическое агентство Украины открыло онлайн-программу для стартапов Yangel Big Bang, в рамках которой будет готовить космические стартапы к участию в Yangel Accelerator, запуск которого планируется осенью.

Программа открыта для команд, которые планируют работать над своим продуктом в Украине и по всему миру. Чтобы попасть в отбор, нужно иметь презентацию продукта в виде слайдов или видео и успешно пройти интервью с координаторами.

Название Yangel программа получила в честь академика и выдающегося конструктора ракетно-космических комплексов Михаила Янгеля, который жил и работал в Днепропетровске (сейчас — Днепр).

По убеждению руководства Госкосмоса, космические технологии — это не только ракеты и спутники, их можно применять во многих сферах — от аграрных до оборонительных и от образовательных до телекоммуникационных.

«Наша миссия — помочь командам открыть свой потенциал и найти нишу, в которой они смогут создать что-то необычное. Всего за четыре недели мы поможем участникам преакселерации подтянуть английский, подготовить питч и презентацию, определиться с бизнес-моделью и проверить продуктовую гипотезу», — отметила руководитель программы Мария Яроцкая.

Участие в преакселерацийной программе бесплатное, в течение 4 недель участники будут работать с наиболее опытными менторами, представителями Государственного космического агентства и лидерами украинского бизнеса.

Среди них Михаил Рябоконь — директор по инновациям компании Noosphere, которая популяризирует и внедряет научные исследования; Андрей Колесник — эксперт по аэрокосмической деятельности, видит космическую индустрию неотъемлемой составляющей развития Украины, советник председателя Государственного космического агентства; Александр Борняков — заместитель Министра цифровой трансформации, IT-реформатор, специалист по внедрению стартапов.

Проект, который предлагает команда, должен принадлежать к одной из следующих тем:

  • Спутники:
    • Дизайн и изготовление спутников
    • Дистанционное зондирование Земли
    • Спутниковые телекоммуникационные технологии, в том числе M2M и межспутниковые коммуникации
    • Технологии трекинга и систем безопасности на базе спутников
    • Аналитические продукты, использующие спутниковые данные
    • Визуализация спутниковых данных
  • Запуски и полеты:
    • Дизайн и изготовление ракет
    • Беспилотники и суборбитальные аппараты
    • Доставка груза на орбитальные станции
    • Новые материалы и энергетика
    • Авионика
    • Подготовка астронавтов
  • Космос на Земле:
    • Наземные станции приема сигнала
    • Космодромы
    • Хранение, передача и шифрование информации из космоса
  • Новые горизонты:
    • Добыча ресурсов в космосе
    • Космическая инфраструктура и орбитальные сервисы
    • Космический туризм
    • Колонизация планет Солнечной системы
    • Робототехника в космосе
    • Образование и популяризация

Команды пройдут краш-тест идей и подготовят первые версии питчей, проверят и протестуют продуктовые гипотезы, подготовят презентации и лендинговые страницы, получат советы по бизнес-модели и маркетингу, научатся разговаривать с инвесторами и смогут протестировать свои питчи на живой аудитории. Стартапы, которые покажут наиболее впечатляющие результаты, получат приглашение на следующий этап: 12-недельную акселерационную программу в Киеве.

Подать заявку на участие в программе Yangel Big Bang можно по следующей ссылке.

Источник: Госкосмос Украины

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