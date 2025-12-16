Steam добавил новые уведомления, которые сэкономят вам деньги при покупке игры

Отныне Steam получил функцию, которая должна помочь игрокам экономить деньги при покупке игр. Пользователям будут предлагать более выгодные предложения.

Речь идет о случаях, если вместо отдельной игры выгоднее взять комплект со скидкой. Первой новинку увидела пользовательница Reddit под ником ShiraNamiNani. Она показала пример с Unrailed 2: Back on Track: когда игра уже была добавлена в корзину, Steam перед оплатой предложил обратить внимание на Unrailed Collection, где итоговая цена оказалась ниже. То есть еще до завершения оформления покупки.

Ключевой момент в том, как работают комплекты. Когда у игрока уже есть игра, входящая в пакет Steam, система автоматически вычитает цену этой игры из общей суммы. Из-за этого покупка всего комплекта иногда обходится дешевле, чем покупка одной игры по отдельности.

Относительно этой новой функции возникли некоторые недоразумения. Valve уточняет важный момент: игровые пакеты отличаются от комплектов, поскольку цены на игры Steam фиксированы. Даже если покупатель владеет частью пакета, он не увидит сниженной цены. Однако, поскольку доступно более 100 000 игр, это обновление упрощает поиск лучших предложений.

Обновление вписывается в общий подход Valve к магазину. Steam рекомендует игры на основе ваших предпочтений позволяет оставлять открытые отзывы или обсуждать игры на форумах. Несмотря на периодическую критику модов и недавний хаос с их удалением, платформа остается для многих игроков самой удобной альтернативой другим цифровым магазинам.

Источник: NotebookCheck