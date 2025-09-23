Новости Игры 23.09.2025 comment views icon

Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит новую механику прицеливания для "ночных операций"

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть нову механіку прицілювання для "нічних операцій"

GSC продолжает рекламировать будущий патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 — на этот раз интересная деталь касается прибора ночного видения.

Как известно, инсайдеры некоторое время прогнозировали появление ПНВ, а недавно разработчики официально подтвердили информацию. Согласно планов на вторую половину 2025 года стало известно, что для Зоны готовится масштабный патч 1.6, который принесет и дополнительный квест со «старым знакомым», і переработанный баланс лута.

Сейчас GSC интригует фанатов новой механикой прицеливания, которая будет включаться во время использования прибора ничего видения. Она разработана так, чтобы добавить больше реалистичности в боевую систему S.T.A.L.K.E.R. 2, что показано в коротком видео ниже.

«Функция Offset Aiming позволяет по-настоящему погрузиться в напряженные схватки в темноте. Используй темноту себе на пользу», — пишут разработчики.

Если говорить проще, то Offset Aiming имитирует то, как оружие держится не по центру, а немного сбоку. Например, в реальной жизни приборы ничего видения часто мешают смотреть прямо через прицел, поэтому стрелок немного смещает оружие. Так что в S.T.A.L.K.E.R. 2 оружие начнет менять положение на экране, что влияет на точность и контроль. А для игроков добавит напряжения в ближнем бою.

Отдельно добавим, что ждать патч 1.6 осталось совсем немного. GSC обещала, что обновление уже близко, поэтому скоро можно будет сражаться за лут с другими сталкерами. Вероятно, патч выпустят либо в течение сентября, либо в начале октября. После него ждем новости о DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2, которые активно разрабатывают.

