Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: "Обновление 1.6 уже близко, приготовься сражаться за лут с другими сталкерами!"

Андрій Русанов

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: "Оновлення 1.6 вже близько, приготуйся битися за лут з іншими сталкерами!"

Лут в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет просто лежать и ждать первого, кто до него доберется. GSC Games опубликовала видео и краткий анонс вооруженной конкуренции за добычу.

В коротком ролике сталкер копается во внутренностях кабана. Но вдруг он настораживается, кладет нож в карман и достает оружие — очевидно, кто-то приближается. Подпись гласит:

«Крепыш, у тебя еще есть такие клыки? Обновление 1.6 уже близко, готовьтесь сражаться за лут с другими сталкерами!»

Не то чтобы ради клыков кабана стоило драться даже новичкам. Но следует вспомнить другое подтвержденное изменение патча: лучший лут в тайниках. Если совместить эти две возможности — становится интереснее.

Также некоторых игроков, как автора новости, раздражает, что когда Скиф убивает врагов, сразу, как кружащие в небе стервятники, откуда-то берутся другие сталкеры и начинают их лутать. Как минимум, неплохой бы была возможность заявить свои права на честную добычу, а не просто играть роль молчаливого свидетеля ограбления.

Также разработчики опубликовали длинное атмосферное видео вечера у костра на фоне Дуги. Намек на будущее дополнение? Подпись к видео в YouTube более информативная.

«Есть в Зоне место, от одного лишь величия которого перехватывает дыхание. Говорят, это барьер между миром людей и самим сердцем Зоны. К Дуге доходили только самые отчаянные, чтобы увидеть ее собственными глазами. Большинство же оставалось навсегда — в тени этих антенн. Но даже здесь, среди опасностей и неизвестности, сталкеры находят минуту для простой жизни. Сесть у костра, ударить несколько аккордов на гитаре, вдохнуть запах утреннего воздуха. И на мгновение становится тихо. Будто сама Зона прислушивается. Потому что она всегда слушает. И всегда помнит тех, кто осмелился ступить дальше…

С 18 по 29 сентября в рамках события Tokyo Game Show 2025 в Steam получите больше снаряжения, контента и будущие DLC с Upgrade Pass на S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl со скидкой — 30%».

Итак, в сентябре ждем приборы ночного видения, обновление лута и драки за него в патче 1.6, а также, возможно, еще какие-то новости. Схроны, пожалуй, пока лучше не трогать.

Отправить