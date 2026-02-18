Microsoft анонсировала новые функции Windows 11: от подвижной панели задач до встроенного Sysmon

Microsoft выпустила новую сборку Windows 11 в канале Release Preview. Она дает первое представление о наборе функций ОС, развертывание которого начнется в течение ближайших недель. Основной фокус изменений — это улучшение удобства использования, а главными нововведениями релиза стали обновление Панели задач и новые Emoji.





Windows 11 получает новые функциональные обновления ежемесячно в рамках стратегии Microsoft «Continuous Innovation», которая предполагает выпуск новых функций по мере их готовности, а не раз в год в составе крупного обновления версии Windows. Эта следующая волна новых функций включает релиз Emoji 16.0, который добавляет несколько новых эмодзи, таких как эмодзи отпечатка пальца, эмодзи арфы и эмодзи лопаты. Эти новые эмодзи появятся в панели Emoji в Windows 11, к которой можно получить доступ с помощью комбинации клавиш Win+.

Также в этом наборе функций появятся улучшения Панели задач. Microsoft добавляет встроенный ярлык теста скорости сети на Панели задач, доступ к которому можно получить, нажав правой кнопкой мыши на значок сети в системном трее. Этот релиз также приносит встроенную поддержку Sysmon, хотя функция по умолчанию отключена. Вот полный обзор новых функций, которые Microsoft в настоящее время тестирует в сегодняшней сборке Release Preview и которые, как ожидается, начнут поступать на рабочие ПК в течение следующих нескольких недель:

Emoji. Новое! Релиз Emoji 16.0 представляет небольшую, тщательно подобранную коллекцию новых эмодзи, по одному из каждой основной категории. Эти новые эмодзи теперь отображаются в панели эмодзи.





Резервное копирование и восстановление. Новое! Опыт восстановления при первом входе теперь является частью Windows Backup для организаций, что позволяет использовать эту функцию на большем количестве типов устройств. Этот процесс автоматически восстанавливает настройки пользователя и приложения Microsoft Store при первом входе на устройствах, подключенных к Microsoft Entra в гибридном режиме, на Cloud PC и в многопользовательских средах. Эта функция помогает обеспечить последовательный процесс настройки при обновлении, модернизации или миграции устройств.

Быстрое восстановление устройства. Новое! Quick Machine Recovery (QMR) теперь автоматически включается на устройствах Windows Professional, которые не подключены к домену и не зарегистрированы в корпоративном управлении конечными точками. Эти устройства получают те же функции восстановления, которые доступны пользователям Windows Home. Для устройств, подключенных к домену или управляемых организацией, QMR остается выключенным, если он не активирован организацией.

Панель задач и системный трей. Новое! Встроенный тест скорости сети теперь доступен прямо из панели задач. Откройте его через быстрые настройки Wi-Fi или Cellular или нажав правой кнопкой мыши на значок сети в системном трее. Тест скорости открывается в браузере по умолчанию и измеряет соединения Ethernet, Wi-Fi и Cellular. Эта функция помогает проверять производительность сети и устранять проблемы.

Улучшено: Когда ваша панель задач настроена как неконсолидированная, если у вас открыто приложение с множеством окон, они больше не перемещаются все вместе в область переполнения, если на панели задач недостаточно места, а только те, которые не помещаются. Благодаря этому изменению область переполнения больше не должна выглядеть так, будто там много свободного пространства.

Учетные записи. Новое! Новый пункт в меню учетных записей в меню «Пуск» теперь ведет на страницу льгот. Это обновление упрощает просмотр и управление льготами, связанными с вашей учетной записью Microsoft, и управление ими.

Управление идентичностью и доступом. Новое! Windows теперь поддерживает развязывание SID групп и ролей Microsoft Entra ID. Это обновление позволяет Windows переводить идентификаторы безопасности (SID) облачных групп и ролей Entra в понятные имена; это позволяет использовать и правильно отображать группы только Entra в файловых разрешениях, локальном членстве групп и сценариях контроля доступа без зависимости от локальных или гибридных Active Directory.

Настройка камеры Новое! Теперь можно управлять панорамированием и наклоном для поддерживаемых камер в приложении «Настройки». Элементы управления появляются в Настройки > Bluetooth и устройства > Камеры, в разделе «Основные настройки» для выбранной камеры.

Встроенный Sysmon Новое! Windows теперь обеспечивает нативную функциональность Sysmon. Sysmon позволяет захватывать события системы, помогающие в обнаружении угроз, и использовать собственные конфигурационные файлы для фильтрации событий, которые нужно отслеживать. Захваченные события записываются в журнал событий Windows, поэтому, их можно использовать с программами безопасности и в широком кругу сценариев.

Встроенный Sysmon отключен по умолчанию и должен быть включен явно. Перейдите в Настройки > Система > Дополнительные функции > Дополнительные функции Windows > установите флажок на Sysmon или в PowerShell или командной строке выполните: Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:Sysmon. Чтобы завершить установку, в PowerShell или командной строке выполните: sysmon -i. Если вы уже установили Sysmon с веб-сайта, его необходимо удалить перед включением встроенного Sysmon. Если вы уже установили Sysmon с веб-сайта, его нужно удалить перед включением встроенного Sysmon.

Виджеты Новое! Настройки виджетов теперь открываются как полноэкранный интерфейс в приложении «Виджеты» вместо открытия в диалоговом окне.





Фон рабочего стола Теперь вы можете устанавливать файлы изображений .webp в качестве фона рабочего стола в Настройках > Персонализация > Фон, а также при нажатии правой кнопкой мыши на изображении в Проводнике файлов.

Поиск. Обновлен значок процесса поиска в Диспетчере задач — теперь он отображает лупу.

Настройка хранилища Обновлены некоторые диалоговые окна в Настройках хранилища — они получили более современный дизайн. Улучшена производительность сканирования временных файлов.

Настройка Центра обновления Windows. Улучшена скорость реагирования страницы настроек.

Экраны входа и блокировки Улучшена надежность экрана входа.





Nearby Sharing. Улучшена надежность отправки больших файлов.

Проектирование Улучшена надежность отображения панели проектирования после нажатия клавиши Windows + P.

Печать Улучшена служба печати Windows (spoolsv.exe) для обеспечения более плавной работы и предотвращения замедлений при печати больших объемов.





Проводник файлов

Улучшено: Добавлена опция «Извлечь все» на панели команд Проводника файлов при просмотре папок с архивами, которые не являются ZIP.

Исправлено: Удержание Shift и нажатие на Проводник файлов на Панели задач или нажатие средней кнопкой мыши могли открывать текущий экземпляр Проводника вместо нового.

Улучшена надежность отображения устройств на странице «Сеть» в Проводнике файлов.

Дисплей Внесены улучшения производительности, связанные с дисплеем, чтобы сократить время выхода ПК из сна на системах с высокой нагрузкой и в других сценариях. Для ноутбуков, используемых с док-станцией при закрытой крышке, повышена надежность выхода из сна при подключении к питанию без необходимости открывать крышку ноутбука.

Другое Устранено несколько мелких визуальных проблем, в частности когда Панель задач была настроена на автоскрытие, во всплывающих полях ввода учетных данных Windows Security и в диалоговом окне печати.





Все эти новые функции сейчас начали поступать для участников программы Windows Insider в канале Release Preview и ожидается, что в течение в следующие несколько недель они станут доступны для всех пользователей Windows 11, начиная с обновления безопасности для февраля, которое не является превью, и ожидается к выпуску до конца месяца.

Источник: WindowsCentral.com