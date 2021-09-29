



Очередная утечка от Greymon55 проливает дополнительный свет на характеристики графических процессоров AMD Navi 33, которые основаны на архитектуре RDNA 3 и станут основой видеокарт следующего поколения Radeon RX 7000. Согласно новым сведениям, такие видеокарты получат меньше ядер, чем ожидалось ранее.

В предыдущих своих утечках Greymon55 утверждал, что графические процессоры Navi 33 будут включать до 20 блоков WGP, а количество ядер достигнет до 5120. Но теперь он сообщает, что фактически количество блоков WGP и ядер будет меньшим. Но это не повлечёт за собой общее изменение производительности. Несмотря на меньшее количество функциональных блоков, GPU Navi 33 обеспечит более высокую графическую производительность по сравнению с GPU Navi 21 на базе архитектуры RDNA 2, которые используются в современных флагманских устройствах топового сегмента.

Графический процессор AMD Navi 33 будет иметь монолитную конструкцию на базе единого кристалла. Кристалл очень похож на флагманский графический процессор Navi 21 и, как ожидается, будет изготавливаться по нормам 6-нанометрового технологического процесса.

Кристалл графического процессора Navi 33 GCD (Graphics Complex Die), как ожидается, получит 2 шейдерных блока Shader Engine, в каждом из которых будет по 2 шейдерных массива Shader Array (итого, 4). Ранее предполагалось, что каждый шейдерный массив будет состоять из 5 блоков WGP (итого, 10 на каждый Shader Engine и 20 на весь чип). В свою очередь, каждый блок WGP содержит по 8 блоков вычислений SIMD32 и 32 блока ALU. Таким образом, каждый массив Shader Array будет включать по 40 блоков SIMD32, каждый Shader Engine – 80 блоков SIMD32, а весь графический процессор – 160 блоков SIMD32. В итоге, общее количество ядер должно было бы составить 5120 – как в нынешней видеокарте Radeon RX 6900 XT.

n33 was designed to be better than the 6900xt, and even if it didn’t meet its design goal, its performance was still around 6900xt. — Greymon55 (@greymon55) September 22, 2021

Но, как свидетельствуют новые данные, графический процессор Navi 33 на базе архитектуры RDNA 3 будет включать максимум лишь 16 блоков WGP или до 4096 ядер. Однако не уточняется, идёт ли речь о полной конфигурации чипа или же новые видеокарты Radeon RX 7000 будут оснащаться урезанными версиями графического процессора Navi 33 с одним деактивированным блоком WGP в каждом массиве Shader Array.

Ещё большую путаницу вносит инсайдер Kopite7kimi, который говорит, что GPU Navi 33 является заменой видеочипа Navi 23 на базе архитектуры. Правда, в Navi 23 доступно лишь 2048 ядер, что в 2 раза меньше, чем будет у Navi 33. Графический процессор Navi 23 использовался в составе видеокарт серии AMD Radeon RX 6600. Таким образом, можно предположить, что Navi 33 станет основой линейки Radeon RX 7600, если только AMD не захочет переместить свою линейку на один уровень выше. В таком случае видеочип Navi 31 можно будет использовать для видеокарт серии Radeon RX 7900, Navi 32 – для Radeon RX 7800 и Navi 33 – для Radeon RX 7700. А линейка видеокарт Radeon RX 7600 и ниже итоге будет основана на обновлённых 6-нанометровых графических процессорах с архитектурой RDNA 2.

Ожидается, что графический процессор Navi 33 на базе архитектуры RDNA 3 будет иметь 256 МБ памяти Infinity Cache. Каждый графический процессор также должен иметь 2 канала для подключения к памяти (32-разрядные). Совокупно устройство получит четыре 32-битных контроллера памяти, что обеспечит 128-битный интерфейс шины памяти. Это повысит производительность серии AMD Radeon RX 7600 над сериями RX 6800 и RX 6900 при TDP около 200 Вт. Ожидается, что графический процессор Navi 33 будет выпущен уже в скором времени, а его коммерческий запуск ожидается примерно в октябре 2022 года.

Источник: wccftech