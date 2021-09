Очередная утечка от Greymon55 проливает дополнительный свет на характеристики графических процессоров AMD Navi 33, которые основаны на архитектуре RDNA 3 и станут основой видеокарт следующего поколения Radeon RX 7000. Согласно новым сведениям, такие видеокарты получат меньше ядер, чем ожидалось ранее.

В предыдущих своих утечках Greymon55 утверждал, что графические процессоры Navi 33 будут включать до 20 блоков WGP, а количество ядер достигнет до 5120. Но теперь он сообщает, что фактически количество блоков WGP и ядер будет меньшим. Но это не повлечёт за собой общее изменение производительности. Несмотря на меньшее количество функциональных блоков, GPU Navi 33 обеспечит более высокую графическую производительность по сравнению с GPU Navi 21 на базе архитектуры RDNA 2, которые используются в современных флагманских устройствах топового сегмента.

Графический процессор AMD Navi 33 будет иметь монолитную конструкцию на базе единого кристалла. Кристалл очень похож на флагманский графический процессор Navi 21 и, как ожидается, будет изготавливаться по нормам 6-нанометрового технологического процесса.

Кристалл графического процессора Navi 33 GCD (Graphics Complex Die), как ожидается, получит 2 шейдерных блока Shader Engine, в каждом из которых будет по 2 шейдерных массива Shader Array (итого, 4). Ранее предполагалось, что каждый шейдерный массив будет состоять из 5 блоков WGP (итого, 10 на каждый Shader Engine и 20 на весь чип). В свою очередь, каждый блок WGP содержит по 8 блоков вычислений SIMD32 и 32 блока ALU. Таким образом, каждый массив Shader Array будет включать по 40 блоков SIMD32, каждый Shader Engine – 80 блоков SIMD32, а весь графический процессор – 160 блоков SIMD32. В итоге, общее количество ядер должно было бы составить 5120 – как в нынешней видеокарте Radeon RX 6900 XT.

n33 was designed to be better than the 6900xt, and even if it didn’t meet its design goal, its performance was still around 6900xt.

— Greymon55 (@greymon55) September 22, 2021