Гравитационные перчатки, хедкрабы, полуреалистичные перестрелки. Знакомимся с геймплеем и миром Half-Life: Alyx в серии демонстрационных роликов





До выхода Half-Life: Alyx, намеченного на 23 марта, остается меньше трех недель, и Valve продолжает подогревать интерес к и без того горячо ожидаемой игре. Разработчики опубликовали три коротких геймплейных ролика, демонстрирующих сцены сражения и головоломки, а также общую атмосферу игры. Фактически, это первая полноценная демонстрация геймплея Half-Life: Alyx — до этого мы видели лишь короткие отрывки в анонсирующем трейлере и отзывах западных СМИ. Сразу оговорим, что никаких спойлеров в этих роликах нет, так что можете смотреть без опаски.

Напомним, Half-Life: Alyx предназначена только для очков виртуальной реальности (Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality). Она расскажет о событиях между первой и второй частями Half-Life. В центре сюжета — Аликс Вэнс, которая вместе с отцом Илаем выстраивает сопротивление захвату Земли Комбайном с целью построения инопланетной империи.

Теперь к роликам, демонстрирующим самое начало сюжетной кампании игры.

Для начала стоит отметить три разных режима перемещения (бег, прыжки и перемещение с помощью телепортов), которые можно увидеть в каждом из роликов. Также в игре будет фоторежим.

Складывается впечатление, что большая часть игры посвящена полуреалистичным перестрелкам, включая ручную перезарядку во время нападения врагов. Кроме того, множество взаимодействий завязано на руках, что в целом не удивительно, учитывая, что это VR-проект. Похоже, что перчатки, которые носит Аликс, обладают некоторыми возможностями культовой гравитационной пушки Half-Life 2. Насколько можно судить по видео, они позволяют подтягивать и захватывать различные предметы. В демонстрационных роликах можно увидеть, как Аликс опрокидывает ведра для поиска предметов, захватывает гранаты прямо в воздухе, взламывает двери и отбрасывает мертвого хедкраба кончиком пистолета.

В третьем ролике есть сцена, где Аликс пробивается сквозь заброшенную фабрику. И на этих кадрах можно наблюдать возвращение Manhacks из Half-Life 2. Напомним, это дроны, атакующие противника острыми как бритва лезвиями. В какой-то момент Аликс притягивает дверь фургона, чтобы использовать его в качестве своеобразного щита против солдата Альянса.

Видео игрового процесса в основном демонстрируют знакомые элементы мира Half-Life. В них показаны уже хорошо знакомые фанатам серии противники, такие как хедкрабы, солдаты альянса и барнаклы. И они подтверждают, что Аликс будет по-прежнему пользоваться старыми добрыми медицинскими пунктами и аптечками Half-Life. Да, Аликс не является молчаливым героем в стиле Гордона Фримена. Как играбельный персонаж, она более чем готова общаться с другими персонажами и иногда размышлять над собой вслух.

Valve интригует, что фирменные контроллеры Index обеспечат некие дополнительные возможности взаимодействия, но пока никаких подробностей на этот счет не предоставляет.

Если хотите увидеть больше игрового процесса, у IGN есть девятиминутное видео, которое показывает несколько разных сцен.

Одновременно Valve объявила, что 4 марта все владельцы VR-шлема Index получат бонус — два игровых мира, вдохновленных локациями Half-Life: Alyx, в домашнем мире SteamVR

Еще раз: Half-Life: Alyx станет доступна 23 марта и до этого дня остальные части серии будут бесплатно доступны в Steam.

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