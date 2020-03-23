GSC Game World опубликовала первый скриншот из S.T.A.L.K.E.R. 2





В официальном Twitter-аккаунте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый скриншот игры сделанный на движке. Это произошло в годовщину начала продаж «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» в Европе – 23 марта 2007 г., в США шутер вышел на три дня раньше – 20 марта 2007. То есть сегодня первому S.T.A.L.K.E.R. исполнилось 13 лет.

Вместе со скриншотом команда разработчиков опубликовала обращение к игрокам:

С праздником, Сталкеры!

Тринадцать лет назад стартовали продажи «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

Эта дата изменила мир на «до» и «после». Миллионы игроков отправились в Зону Отчуждения. Преодолевая опасности, вы охотились за артефактами, отбивались от монстров и вступали в группировки. Вас двигали вперёд азарт, жажда приключений и желание прикоснуться к неведомому.

Вы изменились, став настоящими сталкерами.

Вы сделали этот день навсегда особенным.

Восхищаясь фанатскими рисунками, рассказами, косплеями и модами, мы понимаем, что обязаны дать вам многое — вторую главу великой саги, достойную своего наследия. Нашу самую амбициозную и масштабную игру на данный момент.

Сейчас многие из вас вынуждены находиться дома. Поэтому сегодня хочется приоткрыть завесу тайны над тем, чем мы заняты. Это — первый взгляд на S.T.A.L.K.E.R. 2. Важный, но не единственный подарок для вас в 2020 году.

GSC Game World

Как подтвердил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в своем персональном аккаунте, это именно игровой скриншот, а не арт.

Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2, разработка которого была перезапущена с достаточно неожиданного анонса 15 мая 2018 г., будет использовать игровой движок Unreal Engine 4, о чем мы писали еще два года назад. Официально GSC Game World подтвердила это только 2 января 2020 г. Кроме того, известно, что в игру не планируется добавлять лут-боксы и режим Королевской битвы, хотя последний вполне вписывается в общую концепцию проекта.