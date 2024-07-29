Гвинет Пэлтроу говорит, что не понимает возвращения Дауни-младшего в Marvel: «Так ты теперь злодей?»

Роберт Дауни-младший вернулся в Marvel — однако теперь в роли Доктора Дума, а не Железного человека. И такой поворот событий не очень понятен его давней партнерше по MCU Гвинет Пэлтроу.
«Не понимаю. Так ты теперь злодей?» — спросила Пэлтроу в комментариях к публикации Дауни в Instagram, в которой он объявил о своем возвращении.
Пэлтроу находится в дружеских отношениях с Дауни-младшим со времен, когда их взяли на роль Пеппер Поттс и Тони Старка в «Железном человеке» 2008 года — фильме, который положил начало кинематографической вселенной Marvel. Впоследствии они выступили хедлайнерами еще двух самостоятельных фильмов о «Железном человеке» и появлялись вместе в нескольких других фильмах MCU: от «Человека-паука: Возвращение домой» до «Мстителей: Война бесконечности» и других.
На выходных Marvel подтвердила давние слухи о возвращении Дауни-младшего в следующих «Мстителях» — правда, уже в роли Доктора Дума, а не Железного человека (вероятнее всего актер сыграет вариант Тони Старка, который стал Доктором Думом в мультивселенной MCU).
В той же публикации появился и комментарий от аккаунта братьев Руссо, которые так же вернулись в Marvel, чтобы срежиссировать следующие два фильма о «Мстителях»:
«Мы всегда говорили, что зеленый — твой цвет…».
Интересно, что Пэлтроу во время сессии с фанатами в прошлом году сказала, что ее время в Marvel, вероятно, закончилось, добавив: «Зачем вам Пеппер Поттс без Железного человека?», а сам Дауни-младший в интервью неоднократно подчеркивал, что не против вернуться к MCU:
«С удовольствием. Это неотъемлемая часть моей ДНК».
«Мстители: Судный день» (который ранее был известен под названием «Мстители: Династия Канга») выйдет в кинотеатрах 1 мая 2026 года, тогда как «Мстители: Тайные войны» дебютируют 7 мая 2027 года.
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Источник: Variety
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