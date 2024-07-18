«Мстители 5» в поисках режиссера — Marvel настроена вернуть братьев Руссо

Сейчас режиссеры, которые сняли «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», ведут переговоры о возвращении в киновселенную Marvel.
Джо и Энтони Руссо также работали над фильмами «Первый мститель: Друга война» и «Первый мститель: Противостояние».
Согласно переговорам, о которых впервые сообщили The Hollywood Reporter, режиссерский дуэт потенциально будет работать над двумя следующими фильмами о «Мстителях», что ранее были публично известны под названиями «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Тайные войны» (хотя Marvel все еще решает, как обыграть уход Джонатана Мейджорса с роли Канга Завоевателя после обвинений в преследовании).
В прошлом году режиссер Дестин Дэниел Креттон ушел из проекта «Мстители 5», а среди новых кандидатов рассматривали Шона Леви («Дэдпул и Росомаха»). Но, похоже, Marvel в конце концов решила выбрать неоднократно проверенный вариант.
Релизы пятых и шестых «Мстителей» пока запланированы на 1 мая 2026 года и 7 мая 2027 года соответственно.
«Мстители 5» вернут 60+ персонажей Marvel — вероятно, с режиссером «Дэдпула и Росомахи» на борту
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