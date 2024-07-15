Потенциальный злодей. Роберт Дауни-младший едва не сыграл другого персонажа Marvel до «Железного человека»

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Роберт Дауни-младший впервые воплотил на экране образ Тони Старка в «Железном человеке» 2008 года, однако до этого пробовался на другую роль во вселенной Marvel.

Режиссер Джон Фавро в спецвыпуске, посвященном 15-летию первого фильма MCU, рассказал, что Дауни-младший также прошел прослушивание для «Фантастической четверки» 2005 года и претендовал на роль злодея, доктора Дума, неплохо отличившись на кастинге.

«Мы встречались с ним на кастинге Доктора Дума и других проектах, потому что все впоследствии уже его знали».

В итоге роль Доктора Дума досталась Джулиану Макмэхону, а Роберт Дауни-младший получил через несколько лет главную роль в другом, не менее известном проекте.

Фавро назвал актера «частью головоломки», которая заставила сработать «Железного человека»:

«Я помню, как сидел рядом с этим парнем, и видел искру в его глазах. А потом мы смотрели на его фото и понимали, что должны попробовать», — говорит Фавро.

Руководитель студии Marvel Кевин Файги приписывал закулисной динамике Фавро и Дауни-младшего большую часть успеха MCU.

«Тот тон, который вы с Робертом задали в этом фильме, стал шаблоном для MCU», — сказал он в подкасте. «Помню, что с более поздними лентами были темные дни. И я бы сказал сейчас Роберту: «Мы бы попали в беду, если бы не ты». У нас не было бы студии, если бы не он».

Дауни-младший сыграл Железного человека в 10 фильмах, попрощавшись с франшизой в «Мстителях» 2019 года. Ранее ходили слухи о том, что Marvel настроена вернуть оригинальный актерский состав мстителей в киновселенную, но Файги их развеял еще в декабре. Следующие Мстители» планируют привлечь 60+ персонажей Marvel — вероятно, с режиссером «Дэдпула и Росомахи» Шоном Леви на борту.

Что касается новой «Фантастической четверки», то фильм дебютирует в июле 2025 года — с Педро Паскалем (Мистер Фантастик), Ванессой Кирби (Невидимая леди), Джозефом Квином (Человек-факел) и Эбоном Мосс-Бакраком (Существо). Также в актерский состав вошли Ральф Инесон, Пол Уолтер Хаузер, Наташа Лионн и Джулия Гарнер, которая сыграет женскую версию Серебряного Серфера.

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Режиссирует фильм Мэтт Шакман («ВандаВижен»), а сценарий написали Джош Фридман, Джефф Каплан и Ян Спрингер.

Источник: Deadline

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