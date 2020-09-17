Хакеры опубликовали очередную порцию конфиденциальной информации SoftServe, включая внутренние и загранпаспорта сотрудников





В начале сентября один из крупнейших украинских IT-аутсорсеров SoftServe подвергся хакерской атаке во время которой были похищены клиентские данные, включая исходный код ряда разработок. Вчера в сети появилась очередная порция конфиденциальных данных, которая показывает, что утечка еще серьезнее, чем предполагалось ранее.

В частности, в новом дампе оказались персональные данные около 200 человек — скорее всего сотрудников SoftServe. Речь идет о базе скан-копий внутренних и заграничных паспортов. Представители SoftServe заверили, что это не новая утечка, а последствия самой первой атаки. При этом источники утечки уверяют, что это далеко не вся информация, которую удалось похитить.

Представители SoftServe следующим образом прокомментировали ситуацию:

«1 сентября произошла атака. Те данные, которые были опубликованы сегодня, 16 сентября, являются следствием того же инцидента. То есть новой утечки данных не было. Это распространенная тактика в подобных случаях, цель которой запугать, чтобы требовать выкуп. Как отмечалось ранее, системы SoftServe локализовали атаку и наша команда по информационной безопасности прибегла к мгновенным действиям, чтобы восстановить работу системы. В этой, как и любой другой ситуации, безопасность наших клиентов и работников остается нашим приоритетом. Сейчас третья сторона проводит комплексное независимое расследование этого инцидента».

Источник: AIN.UA