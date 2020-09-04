В результате атаки на SoftServe могла произойти утечка клиентских данных, в сеть выложили исходный код ряда разработок

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Ночью 1 сентября одна из крупнейших IT-компаний Украины SoftServe подверглась хакерской атаке — во внутренню сеть запустили вирус-шифровальщик, ряд сервисов компании перестал работать. После того как в сеть попали свежие репозитории исходного кода разработок для клиентов компании возникло опасение, что в ходе атаки также произошла утечка клиентских данных.

Как пишет издание AIN.UA, вчера в Telegram-канале @freedomf0x опубликовали репозитории, которые могут принадлежать компании SoftServe. Предположение, что они были слиты в результате хакерской атаки, высказал еще один Telegram-канал @DС8044_Info со ссылкой на собственные источники в компании.

Старший вице-президент SoftServe по ІТ Адриян Павликевич утверждал, что атаку удалось локализировать, и клиентские данные не пострадали. Вместе с тем, анализ репозиториев указывает, что речь идет о разработках для IBM, Toyota, Panasonic, Cisco и других. В некоторых репозиториях даже обнаружили строчку, которая свидетельствует о том, что данные принадлежат SoftServe.

Предположительно, хакеры получили доступ к разработкам, взломав виртуальные компьютеры программистов SoftServe.

В SoftServe не подтвердили и не опровергли подлинность опубликованных разработок. Также не ответили на вопрос о том, насколько утечки критичны для клиентов компании.

«Пока мы продолжаем расследование инцидента с безопасностью, который произошел в ночь на вторник, важно понять, что является фактом, а что намерением напугать или дестабилизировать работу компании. После завершения комплексного расследования мы будем знать ответ на этот вопрос. Мы смогли восстановить работу основных пораженных сервисов в течение нескольких часов после нападения. Завершаем восстановление работы внутренних сервисов в полном объеме. Планируем в ближайшее время закончить расследование инцидента» — заявил Адриян Павликевич.

Источник: AIN.UA