Хакеры похитили у биржи криптовалют Coincheck токены NEM на сумму в несколько сотен миллионов долларов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Одна из крупнейших японских бирж криптовалют Coincheck заявила, что она потеряла несколько сотен миллионов долларов из-за уязвимости в системе безопасности. Биржа ввела ограничения на пополнение и изъятие средств в криптовалюте NEM. Отмечается, что около 500 млн токенов NEM было незаконно переведено со счетов компании. По курсу на момент хищения средств, стоимость токенов составляла около $533 млн. По другим данным, сумма ущерба составляет $425 млн.

Во время проведения пресс-конференции представители Coincheck заявили, что её монеты NEM хранятся в «горячем кошельке» вместо более безопасного «холодного кошелька». На вопрос, почему это было так, президент компании Коитиро Вада указал на технические трудности и нехватку персонала, способного справиться с ними.

Биржа приостановила торговые операции, а также операции по снятию средств со счетов пользователей. Вместе с тем, администрация Coincheck ищет возможность компенсировать пострадавшим пользователям потерянные средства. Компенсацию получат около 260 тыс. пострадавших владельцев криптовалюты NEM. Выплаты планируется осуществить в японской йене. Также планируется возобновить полноценную работу биржи, но пока не уточняется, когда это произойдёт.

Осведомлённые источники заявили, что Агентство финансовых услуг Японии направило уведомление примерно в 30 компаниям, которые работают в качестве бирж виртуальных валют. В нём содержится предупреждение о возможных кибератаках, потому регулятор призывает компании повысить безопасность.

Один из источников также сообщил, что Агентство финансовых услуг Японии рассматривает возможность административного наказания Coincheck в соответствии с законодательством о финансовых расчетах.

Япония начала требовать, чтобы операторы обмена криптовалют регистрировались в соответствии с правительственными требованиями только в апреле 2017 года. Ранее существующим операторам, таким как Coincheck, было разрешено продолжать предлагать услуги в ожидании официального одобрения. Заявка Coincheck, заполненная в сентябре 2017 года, всё еще находится на рассмотрении.

NEM является восьмой крупнейшей по объёму криптовалютой. Она была запущена 31 марта 2015 года и представляет собой распределенную регистрационную платформу, предназначенную прежде всего для предоставления платежей и других финансовых услуг.

Источник: The Verge, Reuters