Халява закончилась. Сервис доставки еды Raketa стал платным

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В сегодняшней новости о прекращении работы сервиса доставки еды Uber Eats в Украине мы отмечали, что фактически это означает победу конкурирующих служб — испанского Glovo и украинского Raketa. Последний официально запустился в Украине в ноябре прошлого года и осуществлял доставку заказов полностью бесплатно. С самого начала было понятно, что введение обязательной платы — лишь вопрос ближайшего времени. С сегодняшнего дня, 4 мая, Raketa вводит плату за доставку заказов. Она фиксирована и составляет 40 грн.

О переходе на платную модель в компании сообщили в минувшую пятницу.

Вітаємо!Ми команда сервісу Raketa.У листопаді 2019 року ми запустили сервіс в Києві, а вже сьогодні доставка Raketa… Опубліковано Raketa Пʼятниця, 1 травня 2020 р.

На сегодняшний день Raketa работает в 10 городах Украины. С 4 мая платить за доставку будут жители Киева, Вишневого, Днепра, Харькова, Львова и Павлограда. В Одессе, Виннице, Запорожье и Полтаве доставка пока остается бесплатной.

В Raketa подчеркивают, что изначально планировали сохранять сервис бесплатным дольше, но из-за длительного карантина в связи с пандемией коронавируса компании пришлось инвестировать дополнительные средства в развитие сервиса. В Raketa называют тариф в 40 грн «рыночным» отмечая, что эта сумма и не покроет выплаты курьерам, но это должно помочь бизнесу пережить трудные времена.

Источник: Raketa