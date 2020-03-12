Украинский сервис доставки еды Raketa внедрил бесконтактную доставку заказов

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Еще в феврале китайские сервисы доставки готовой еды и продуктов начали доставлять заказы бесконтактно из-за вспышки коронавируса Covid-2019. Теперь аналогичная услуга доступна и в Украине в рамках сервиса Raketa.

Его представители отметили, что в Украине впервые в истории ввели карантин на всей территории страны. Поэтому сервис доставки Raketa также решил ввести превентивные меры безопасности, чтобы защитить клиентов и курьеров. Теперь при заказе еды из кафе и ресторанов можно воспользоваться бесконтактной доставкой.

Чтобы воспользоваться новой услугой, достаточно сделать соответствующую пометку в комментариях к заказу и оплатить его в безналичной форме. В таком случае курьер в телефонном режиме свяжется с клиентом и обговорит, где конкретно оставить пакет с заказом, либо же передаст его с максимальным соблюдением мер предосторожности.

«Все наши курьеры получают базовые средства защиты – маски и дезинфицирующие средства для рук. Кроме того, мы прорабатываем возможность ежедневного медицинского осмотра. Бесконтактная доставка – еще один шаг для минимизации контактов и снижения риска заболевания», — рассказали в пресс-службе сервиса Raketa.

При этом расценки на доставку не меняются — услуги Raketa, как и ранее, остаются бесплатными для клиента, а стоимость блюд в приложении полностью соответствуют ценам в меню ресторанов.

Напомним, что на сегодняшний день услугами сервиса Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Виннице. В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс. человек.

Источник: Raketa