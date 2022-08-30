Hangar 13 подтвердили разборку новой Mafia и раздают в Steam оригинальную игру к 20-летию франшизы

В августе 2022 года исполняется 20 лет игре Mafia: The City of Lost Heaven, первой в серии. В честь юбилея разработчики сделали оригинальную игру бесплатной в Steam с 1 по 15 сентября. На сайте mafiagame.com команда поделилась воспоминаниями, рассказала о достоинствах ремастера Mafia: Definitive Edition и сделала неожиданный анонс.

In honor of #Mafia20 let's go back to where it all started 🏙 Get the original Mafia (digital) for FREE on @Steam from Sept. 1 — 5 pic.twitter.com/ZdxSFZrLwh — 2K (@2K) August 29, 2022

Генеральный директор Hangar 13 Роман Хладик, руководитель производства и медиа-директор Томаш Гржебичек работали над каждой игрой в серии, начиная с оригинала, а директор игры Алекс Кокс работал над серия начиная с Mafia II.

Игра всемирно известна и является предметом национальной гордости Чехии. Разработчики постоянно получают подтверждение этому факту, находясь дома.

«В Чехии серия Mafia очень известна. Сейчас несколько поколений знакомы с серией Mafia, и это здорово», – отметил Роман Хладик

«Это национальное достояние Чешской Республики. Я не могу сказать вам, сколько раз я бывал в Брно, и во время поездки на такси в студию водители заводили со мной разговор о Мафии и о том, как они взволнованы тем фактом, что игра является доморощенной франшизой из Чехии», – рассказал Алекс Кокс

В разговоре о Mafia: Definitive Edition разработчики отметили улучшенную графику, большое количество деталей, лучшую проработку характеров и возросшую динамичность.

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Кокс: «Мы старались очень ответственно относиться к тому, что мы меняли или добавляли в историю. Обычно мы добавляли что-то только для улучшения темпа там, где все немного замедлилось».

Хладик: «В оригинальной Mafia было много технических ограничений; например, дальность прорисовки составляла всего пару сотен метров, поэтому грандиозных видов на город вам так и не удалось увидеть. В Mafia: Definitive Edition у нас появилась потрясающая возможность улучшить графику первой игры — внезапно мы смогли создать живописные виды и лучше передать атмосферу городов 1930-х годов».

Гржебичек: «Это был удивительный переход от возможности запечатлеть только одного актера 20 лет назад к сегодняшней возможности показать всю сцену, включая детали лиц актеров, которые действительно помогли истории сиять».

Говоря о дальнейших планах, представители Hangar 13 сделали долгожданный анонс: