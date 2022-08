Hangar 13 подтвердили разборку новой Mafia и раздают в Steam оригинальную игру к 20-летию франшизы

В августе 2022 года исполняется 20 лет игре Mafia: The City of Lost Heaven, первой в серии. В честь юбилея разработчики сделали оригинальную игру бесплатной в Steam с 1 по 15 сентября. На сайте mafiagame.com команда поделилась воспоминаниями, рассказала о достоинствах ремастера Mafia: Definitive Edition и сделала неожиданный анонс.

In honor of #Mafia20 let's go back to where it all started 🏙

Get the original Mafia (digital) for FREE on @Steam from Sept. 1 — 5 pic.twitter.com/ZdxSFZrLwh

— 2K (@2K) August 29, 2022