Ремейк первой части и полный сборник Mafia: Trilogy выйдут 28 августа и обойдутся в 749/1099 грн в Steam, улучшенные вторая и третья часть уже доступны для ПК/PS4/Xbox One [трейлеры]

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Как и было обещано ранее, компания 2K Games и геймстудия Hangar 13 рассказали все подробности о сборнике Mafia: Trilogy из трех номерных игр с приставкой Definitive Edition, которые также можно будет купить раздельно.

Покупатели цифровой версии сборника могут уже сейчас загрузить вторую и третью часть Mafia в фирменных магазинах контента для PlayStation 4 и Xbox One, а также в Steam (Epic Games Store и Stadia подключатся несколько позже). Первую часть они получат после ее релиза 28 августа. Соответственно, полный сборник в виде набора физических копий игр также выйдет 28 августа 2020 года.

Первая часть сборника Mafia: Definitive Edition представляет собой полноценный ремейк классической игры на движке Mafia III с поддержкой 4K/HDR, дополненный новыми диалогами, катсценами, заданиями, дополнительными возможностями и улучшениями.

За предзаказ можно получить бонус-пак «The Chicago Outfit», а за регистрацию аккаунта в 2K — разблокировать наборы Black Cats Motorcycle, Made Man Pack, Classico Three-piece Suit & IL Duca Revolver для каждой из частей.









В отличие от заметное переделанной первой части трилогии вторую и третью часть Mafia: Trilogy просто обновили в плане качества картинки, подтянув ее качество до уровня 4K/HDR. В Definitive Edition вошли все вышедшие сюжетные обновления и дополнительный контент.

Вторую часть сборника Mafia II: Definitive Edition бесплатно получат все владельцы оригинальной второй части, купившие ее в Steam. Третья часть также обновится до Definitive Edition версии для владельцев игры на платформах PlayStation 4, Xbox One и Steam. Игроки, которые обладают не всеми играми трилогии получат скидки на апгрейд до полной трилогии.

Стоимость полной трилогии Mafia: Trilogy в Steam составляет 1099 грн (экономия в 748 грн) все три игры также можно купить по отдельности, Mafia: Definitive Edition обойдется в 749 грн, Mafia II: Definitive Edition — в 549 грн, Mafia III: Definitive Edition — в 549 грн.

Источник: IGN, 2K