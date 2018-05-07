Характеристики смартфона Samsung Galaxy S8 Lite подтверждены TENAA

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Больше месяца назад в базе данных Geekbench была замечена новая модель смартфона Samsung под каталожным номером SM-G8750. Сперва считалось, что под этим номером проходит мини-версия нынешнего флагмана Galaxy S9 mini, но затем стало известно, что этот номер закреплен Galaxy S8 Lite. Анонс новинки явно уже не за горами, учитывая ее недавнее появление в базе данных регулятора TENAA. Но нас интересуют прежде всего изображения и характеристики устройства.

Как видим, Galaxy S8 Lite внешне ожидаемо является копией прошлогодней модели Galaxy S8: почти всю переднюю панель занимает дисплей Infinity Display с сильно загнутыми краями, а задняя часть, судя по всему, тоже будет оформлена закаленным стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Основная камера – одинарная, справа от нее расположен сканер отпечатков пальцев. Отметим, что на приложенных к документах изображениях показана черная версия Galaxy S8 Lite, но, вероятно, будут и другие цветовые варианты.

Что касается характеристик, в качестве однокристальной системы устройства выступает среднеуровневая, но весьма производительная SoC Qualcomm Snapdragon 660. Оперативной памяти будет 4 ГБ, а флэш-памяти — 64 ГБ с возможностью установки карты памяти емкостью до 256 ГБ. Дисплей имеет диагональ 5,8 дюйма, а его разрешение составляет 2220х1080 пикселей.

Основная камера характеризуется разрешением 16 Мп, а фронтальная будет восьмимегапиксельной с широкоугольным объективом.

Что касается средств проводного и беспроводного подключения, есть поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS и GLONASS, USB 3.1 и NFC.

Емкость аккумулятора составляет 3000 мА•ч, поддерживается быстра зарядка. ОС – Android 8.0, но было бы странно видеть не столь актуальную версию операционной системы.

Габариты устройства – 148,9х68,1х8,0 мм.

Точных данных о цене и дате премьера пока нет, но, как мы уже отмечали выше, успешное завершение сертификационных испытаний явно указывает на скорый анонс.

Источник: TENAA