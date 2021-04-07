Хардкорна фантастична ролева гра Colony Ship від Iron Tower Studio щойно з’явилася в Дочасному Доступі Steam та GOG.com





Студія Iron Tower Studio, заснована вихідцем з України Винсом Д. Веллером, щойно випустила у Дочасному Доступі Steam свою наступну гру, хардкорну фантастичну RPG про корабель поколінь Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game. Планується, що гра буде у EA протягом 18 місяців, а зараз її можна придбати зі знижкою у 10%.

Ми вже розповідали про Iron Tower Studio, їх засновника та ігри у нашому інтерв’ю рік тому. У тому матеріалі керманич студії висловив надію, що якщо Colony Ship вийде у Дочасному Доступі до кінця 2020 р., то розробникам не треба буде затягати паски. На жаль, шлях до проміжного релізу виявився трохи складнішим. У будь якому разі, Colony Ship вже присутня на Steam, та отримала хоч і небагато, але досить схвальні відгуки гравців.

Colony Ship, як і попередні ігри Iron Tower Studio, The Age of Decadence та Dungeon Rats, досить хардкорна покрокова ролева гра, події якої розвиваються на кораблі поколінь, чия команда вже забула мету місії та майже скотилася до стану Середньовіччя. Розробники не приховують, що надихалися романом Роберта Гайнлайна «Пасинки Всесвіту» (1963), але впевнені, що зможуть додати до цієї теми дещо своє.

В Colony Ship нас чекає бойова система на кшталт XCOM, але більш складна та більш карколомна. Рольова система на основі навичок, з вміннями та імплантатами. Завдання, які можна виконувати різними способами. Взаємовиключні квестові ланки та розгалужена основна сюжетна лінія. Члени партії з різними характерами, цілями та переконаннями. Три основні фракції та декілька менших фракцій та груп. Великий арсенал, що включає зброю ближнього бою, вогнепальну зброю, енергетичні пістолети, гранати та футуристичні пристрої. Різні відсіки корабля та середовища для вивчення, від машинного залу та гідропоніки до дистопічних міст та зруйнованого містка керування.

У поточної версії, що вийшла зараз у Дочасному Доступі, є лише перший акт гри (приблизно 25% від повної версії Colony Ship ), але всі системи вже працюють, тобто справа лише в додаванні контенту. Зараз Colony Ship можна придбати у Steam та GOG.com зі знижкою у 10% всього за 202 грн. Якщо вам подобається sci-fi сетинг та хардкорний ігролад, зверніть увагу на цю гру.