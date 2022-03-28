Helsi.me и donor.ua запустили сервис донорства крови по требованию

Электронная медицинская система helsi.me заявила о запуске совместного с donor.ua сервиса донорства крови. Для уменьшения нагрузки на пункты приема крови и создания системы быстрого реагирования, все желающие стать донорами могут зарегистрировать на сайте и их будут вызывать только при необходимости.

«Если в вашей области будет потребность в доноре с нужной группой крови, вам отправят сообщение с адресами пунктов сбора крови». helsi.me

Для участия в проекте достаточно зайти в приложение или на сайт helsi.me, зарегистрироваться и заполнить анкету.

Все ваши данные про группу крови и резус-фактор обрабатываются автоматическим алгоритмом и к ним не имеют доступ медицинские работники.