«Героям слава»: В Need For Speed: Unbound можно разблокировать сине-желтый дорожный след от шин

Грядущая игра Need For Speed: Unbound наверняка придётся по душе игрокам из Украины. На днях к ней получили ранний доступ подписчики EA Play, и им уже есть чем поделиться.

Как оказалось, в игре Need For Speed: Unbound есть возможность разблокировать дорожный след от шин, который называется Heroyam Slava / «Героям слава». Он станет наградой за победу в соревновании. Как и положено графическому элементу с таким названием, он выполнен в сине-желтой цветовой гамме украинского флага.

Добавим, это не единственный приятный сюрприз для украинских игроков, подготовленный разработчиками Need for Speed Unbound. Ранее сообщалось, что в игре на радио будут звучать звуковые дорожки в исполнении украинских исполнителей: Алини Паш, Kalush и Alyona Alyona.

Вместе с тем компания Electronic Arts работает над решением проблемы с оплатой гривной на её платформах. Менеджер сообщества EA присоединился к обсуждению в соответствующей теме на форуме Electronic Arts и отметил, что команда работает над этим вопросом. Однако он не указал, как и когда эта проблема может быть решена.

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Игра Need for Speed Unbound выходит 2 декабря на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Предварительные заказы уже доступны по цене от 1699 грн.