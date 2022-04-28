Хешрейт сети и сложность майнинга Bitcoin установили новые рекорды на фоне ценовой волатильности

Скорость хэширования сети Bitcoin достигла в четверг нового рекордного уровня, 258 ЭХ/с, а затем немного откатилась к отметке в 220 ЭХ/с. Это означает, что в блокчейне имеется всё больше майнеров и больше вычислительных мощностей.

Следует отметить, что скорость хеширования сети Bitcoin выросла более чем на 400% с момента запрета майнинга криптовалюты в Китае в прошлом году. Тогда хешрейт сети упал ниже 70 ЭХ/с. Сеть смогла оправиться от существенного падения уже к концу прошлого года, а в 2022 году продемонстрировала дальнейший рост.

В сети Bitcoin также наблюдалось увеличение сложности майнинга до новых исторических максимумов – 29,70 трлн. Сложность майнинга регулируется таким образом, чтобы время генерации блока оставалось постоянным на уровне 10 минут. Тем самым нивелируется увеличение общей скорости хеширования сети. По данным BTC.com, сложность майнинга Bitcoin 27 апреля увеличилась на 5%.

Что касается стоимости Bitcoin, то криптовалюта после недавнего спада попыталась преодолеть отметку в $40 тыс. Но эта попытка закончилась неудачей, удалось достичь лишь уровня $39883, а затем цена Bitcoin снова пошла вниз.

Отчасти снижение цены Bitcoin связано с ростом стоимости американской валюты. Валютный индекс доллара США достиг самого высокого уровня с 2002 года, а это вызывает снижение стоимости других активов.

Источник: cointelegraph 1, 2