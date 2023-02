Hoglands — динамическая игра в жанре Tower Defense о свиньях от киевской студии Piggy Games

Украинская студия Piggy Games объявила о намерении выпустить свою первую игру Hoglands, разработка которой ведется с 2021 года. Это стратегическая игра с боковой прокруткой, элементами выживания, ролевой игры и рисованной графикой, вдохновленная средневековьем.

Создатели Hoglands вдохновлялись такими играми, как Kingdom: Two Crowns, Until We Die и Tails of Iron. Действие происходит в королевстве свиней, страдающих от страшной болезни, которая превращает всех в опасных существ. Игроку предстоит взять под своё управление благородную свинью, которая пытается спасти выживших и разгадать причину всех бед. При этом нужно развивать свою базу и отражать атаки постоянно увеличивающихся волн врагов.

В процессе игры предстоит:

Нанимать рабочих и солдат, отдавать им приказы и назначать на работу.

Строить укрепления, развивать свою базу и исследовать новые технологии.

Устраивать рейды, чтобы уничтожать источники чумы и собирать редкие ресурсы.

Экипировать главного героя и получать новые способности, которые помогут в неравной борьбе.

Приносить жертвы богам в надежде получить дары и благословение.

В игре присутствует динамическая смена времени суток, в зависимости от чего игровой баланс будет смещаться в ту или иную сторону. В Hoglands будет несколько уровней с разными условиями победы – от выживания в течение нескольких недель до убийства боссов и выполнения квестов.

Выход игры Hoglands запланирован на третий квартал 2023 года. Заинтересованные пользователи могут оставить заявку на участие в бета-тесте игры на официальном сайте проекта. Также игру можно добавить в список желаемого в Steam.