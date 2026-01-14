Honda меняет логотип впервые за десятилетие: ставка на электромобили и гибриды

Honda официально представила обновленный логотип «H», который станет новым символом автомобильного бизнеса компании в эпоху электромобилей и гибридов. Новая эмблема начнет появляться на электрических моделях нового поколения и ключевых гибридных авто с 2027 года. Для бренда это важный этап реализации долгосрочной стратегии электрификации.

В Honda объясняют, что обновленный знак «H» вдохновлен образом «двух протянутых рук». Такая форма символизирует стремление компании расширять возможности мобильности и делать больший акцент на потребностях клиентов. В то же время дизайн имеет ретро-нотки: он отсылает к первому логотипу Honda образца 1963 года, но получил более чистые линии и современный вид, адаптированный к электрической эре.

Впервые новую эмблему показали еще в 2024 году вместе с концептами Honda 0 Series — в частности 0 Series Saloon и 0 Series SUV. Серийная версия кроссовера 0 Series SUV, выход которой ожидается в конце 2026 года, скорее всего станет первым серийным автомобилем Honda с новым логотипом. Вслед за ним должен появиться и серийный 0 Series Saloon. Отдельные модели для китайского рынка — в частности GT-версии от совместных предприятий GAC Honda и Dongfeng Honda — уже получили обновленный знак.

Изменения не ограничатся только автомобилями. Honda планирует постепенно внедрять новый логотип в дилерских центрах, маркетинговых материалах и даже в автоспорте, формируя единую визуальную идентичность бренда на фоне перехода к электрифицированным силовым установкам.

Источник: gizmochina