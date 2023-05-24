Новости Игры 24.05.2023 в 17:44

За 2022-й финансовый год Sony заработала $250 млн на ПК-портах эксклюзивов PlayStation (Spider-Man продано 1,5 млн копий), ожидает $450 млн в 2023-м

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Sony как раз к сегодняшней грандиозной презентации игр PlayStation Showcase опубликовала небольшую презентацию успехов игрового подразделения Games & Network Services, где среди прочей интересной статистики раскрыла данные продаж игр Spider-Man и The Last of Us на ПК.

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Так, порт Marvel’s Spider-Man Remastered в 2018 году на ПК разошелся тиражом 1,5 млн копий и заработал $52 млн, тогда как The Last of Us Part I, несмотря на очень плохое техническое состояние, на момент выхода 28 марта принес $15,5 млн (продано 368 тыс. копий). По итогам 2022 финансового года (с апреля 2022-го по март 2023-го) Sony получила $250 млн от продажи игр на ПК — на $50 млн меньше, чем прогнозировал глава PlayStation Джим Райан. В то же время в 2023 году компания прогнозирует заработать на продажах портов своих игр на ПК уже $450 млн — 20% (или пятую часть) от общих продаж игр внутренних студий PlayStation Studios.

За 2022-й финансовый год Sony заработала $250 млн на ПК-портах эксклюзивов PlayStation (Spider-Man продано 1,5 млн копий), ожидает $450 млн в 2023-м

Другая интересные цифры из презентации

  • PS VR2 опережает по темпу продаж оригинальную VR-гарнитуру почти 600 тысяч экземпляров за шесть недель с момента выхода, что на 6% выше по сравнению с продажами PS VR за тот же период.
  • Количество подписчиков плана SPS Extra — 6,1 млн (13% от всех), а S Premium даже еще больше — 8 млн (17%). До сих пор Sony не делилась подробной статистикой, а указывала только общее количество подписчиков PS Plus.
  • Доля инвестиций в игры-сервисы к 2025 году вырастет с нынешних 55% до 60%, тогда как на одиночные проекты придется уже не 45%, а 40%.
  • Инвестиции в новые IP возрастут в течение следующих двух лет с нынешних 40% до 50%, остальные достанутся уже известным франшизам.
  • Sony планирует ежегодно выпускать по меньшей мере две высокобюджетные игры и охватить все ключевые жанры (RPG, гонки, платформеры, экшены, шутеры, спортивные игры).

Среди будущих крупных релизов в презентации упоминается Spider-Man 2, Wolverine от Insomniac и новая Silent Hill. Полная презентация доступна на официальном сайте компании.

За 2022-й финансовый год Sony заработала $250 млн на ПК-портах эксклюзивов PlayStation (Spider-Man продано 1,5 млн копий), ожидает $450 млн в 2023-м

Sony очень неплохо зарабатывает на выпуске более старых эксклюзивов PlayStation на ПК, поэтому пока не планирует что-либо менять в этой части стратегии или сбавлять нынешние темпы — в недавнем интервью Джим Райан в очередной раз подтвердил, что эксклюзивов PlayStation на ПК будет выходить все больше. Отдельно он отметил, что в компании хорошо осознают важность эксклюзивов PS5, так что выпускать таких тоже планируют больше. А еще Райан заявил, что PC-геймеров совсем не оскорбляет и не раздражает, что эксклюзивы PS5 выходят на ПК только через 2-3 года после их релиза на консоли. По словам Райана, для них такое ожидание «приемлемо».

Ще більше ексклюзивів PlayStation на ПК — Sony й надалі залишатиметься прихильною до PC-геймерів, бо вони приносять гарні гроші


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