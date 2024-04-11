Хоррор «Пять ночей у Фредди 2» — официально в разработке. Премьера запланирована на осень 2025 года

Первый фильм, снятый по мотивам видеоигровой хоррор-франшизы Five Nights at Freddy’s, дебютировал в октябре прошлого года и принес рекордные для продюсерской компании Blumhouse $297 млн. Учитывая скромный бюджет ленты в $20 млн, неоднозначные начальные отзывы и параллельную премьеру на Peacock — это достойный результат.

Через несколько месяцев после этого на запуск продолжения намекал исполнитель главной роли Джош Хатчерсон, а сейчас на CinemaCon 2024 «Пять ночей у Фредди 2» получил официальное подтверждение от Universal и Blumhouse, а также предварительную дату премьеры — осень 2025 года.

Неизвестно, вернется ли к работе оригинальный соавтор сценария/режиссер Эмма Тамми и бывшая актерская команда.

«Я умираю от желания вернуться на съемочную площадку», — говорил Хатчерсон в январе.

В первом фильме страдающий от панических атак тридцатилетний Майк Шмидт (Хатчерсон) устраивается на работу ночным охранником в заброшенной пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza, но даже не подозревает, что заведение с роботами-аниматрониками скрывает ужасные тайны прошлого — которые могут быть связаны с ним самим.