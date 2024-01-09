Новости Кино 09.01.2024 в 12:22 comment views icon

Продолжение хоррора «Пять ночей у Фредди» — в работе, а Джош Хатчерсон «умирает от желания вернуться на съемочную площадку»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Продолжение хоррора «Пять ночей у Фредди» — в работе, а Джош Хатчерсон «умирает от желания вернуться на съемочную площадку»

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Звезда «Голодных игр» Джош Хатчерсон сыграл главную роль в самом кассовом фильме ужасов 2023 года — экранизации видеоигровой хоррор-франшизы Five Nights at Freddy’s — и уже анонсировал продолжение в интервью Variety.

«Знаю, что сейчас идет процесс «выяснения истории», и производство хотят начать как можно быстрее. Круто быть частью этого», — сказал актер.

Хатчерсон назвал режиссера «Пять ночей у Фредди» Эмму Тамми «фантастической», и сказал, что съемочная и актерская группа очень надеялась, что фильм заинтересует аудиторию.

«Я умираю от желания вернуться на съемочную площадку и рад увидеть, что они делают продолжение».

Актер также рассказал, что с кассовым успехом хоррора его поздравила коллега по «Голодным играм» Дженнифер Лоуренс. Собственная новая работа актрисы, комедия «Без обид», в то же время возглавила чарт Netflix

«Джен послала мне сообщение, когда вышел «Фредди» со словами: «Мой фильм №1 на Netflix, а ваш — №1 по кассовым сборам! Вперед!». Я ответил, что люблю ее», — рассказал Хатчерсон.

С момента дебюта «Пять ночей у Фредди» заработал $289 млн по всему миру, где $137 млн пришлись на США (достойный результат для фильма с бюджетом в $20 млн).

Следующий фильм с Джошем Хатчерсоном, боевик «Пчеловод», выйдет в украинских кинотеатрах уже 11 января.

Рецензия на фильм «Пять ночей у Фредди» / Five Nights at Freddy’s

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