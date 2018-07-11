HTC рассказала новые подробности о своем блокчейн-смартфоне Exodus и анонсировала приход криптокотиков на Android

Свой первый блокчейн-смартфон под названием Exodus компания HTC номинально анонсировала еще в мае. С тех пор о новой «надежде» HTC, которая недавно анонсировала очередные масштабные увольнения с целью возвращения к прибыли, не было слышно ничего нового. Но вот сейчас глава нового отдела разработки Фил Чен, курирующий разработку HTC Exodus, поведал новые подробности.

Во-первых, судя по всему, проект уже вышел на финишную прямую. По крайней мере, в интервью источнику Фил Чен сообщил, что смартфон выйдет на рынок в третьем квартале этого года. Оговорим, что речь о раннем доступе.

Во-вторых, как только HTC Exodus поступит в продажу, купить его можно будет по всему миру. То есть, Китаем география продаж устройства ограничена не будет. Более того, глава разработки подчеркивает, что в этой стране как раз будет труднее всего получить соответствующие разрешения.

В-третьих, HTC Exodus, который, как мы знаем, построен для децентрализованных сетей и приложений, по заверениям Чена, станет самым защищенным в мире аппаратным кошельком для криптовалют. Ранее мы уже слышали, что у аппарата будет некий универсальный кошелек с поддержкой Bitcoin, Ethereum, Dfinity, Lightning Networks и прочих самых популярных криптовалютных протоколов.

Характеристики и внешний вид HTC Exodus пока что держатся в секрете, но руководитель пролил свет на то, сколько будет стоить устройство. Точную сумму он не назвал, но отметил, что цена будет «сопоставимой» с моделью Finney швейцарского стартапа Sirin Labs. Об этом «первом в мире» блокчейн-смартфоне за $1000 можно почитать в нашей предыдущей заметке.

Сейчас, когда естественный рост рынка смартфонов практически прекратился, производители активно ищут способы оживить спрос. И пока одни смотря в сторону гибких экранов, а другие – видят потенциал в наращивании числа модулей камер, HTC ставит на технологии блокчейна. Насколько оправданной окажется эта ставка, учитывая, что сейчас о криптовалютах, блокчейне, майнинге и прочих смежных явлениях говорят все реже, покажет время.

К слову, HTC заключила партнерство с разработчиками CryptoKitties, той самой игрой на блокчейн-платформе Ethereum, в которой можно покупать, продавать и выращивать виртуальных кошек. Благодаря этому сотрудничеству игра впервые станет доступна на смартфонах на базе Android. Первыми возможность установить CryptoKitties получат владельцы флагманского смартфона U12+, а после она станет доступна и на других моделях производителя.

Источник: The Verge