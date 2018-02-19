Huawei P20 Plus получит аккумулятор ёмкостью 4000 мА•ч (против 3750 мА∙ч у P10 Plus) и функцию Always On Display

Ожидается, что в марте этого года будет представлена линейка смартфонов Huawei P20. Во время специального мероприятия в Париже будет представлено сразу три новых модели смартфонов: стандартный Huawei P20, «облегчённый» Huawei P20 Lite и «улучшенный» Huawei P20 Plus. Некоторые сведения о последней версии просочились в сеть благодаря анализу прошивки для этого устройства.

В частности, удалось установить, что в смартфоне Huawei P20 Plus используется батарея ёмкостью 4000 мАч. Также стало известно, что в этом устройстве реализована функция постоянно активного дисплея. Пока что в линейке Huawei только модель Mate 10 Pro может похвастаться наличием такой функции и батареи как раз такой ёмкости. Таким образом, у скептиков может возникнуть сомнение, что эта прошивка действительно принадлежит модели Huawei P20 Plus, а не Huawei Mate 10 Pro.

Тем не менее, модель Huawei P10 Plus оснащена батареей ёмкостью 3750 мАч. Так что увеличение ёмкости аккумулятора до 4000 мАч выглядит вполне логичным шагом при выпуске устройства нового поколения.

Источник: gsmarena