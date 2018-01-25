Huawei представила в Украине смартфон P Smart

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Компания Huawei выводит на рынок новый смартфон — Huawei P Smart. Согласно пресс-релизу, модель «имеет все актуальные на сегодня характеристики: FullView-экран, металлический корпус, двойную камеру со множеством режимов [съемки]». Также P Smart может похвастаться наличием чипа NFC.

Huawei P Smart будет доступен в синем и золотом цветах корпуса. В фирменные магазины Huawei новинка поступит 2 февраля, а у остальных продавцов появится 9 февраля.

РРЦ смартфона составляет 7999 гривен. Покупатели, оформившие предзаказ с 26 января по 8 февраля на сайтах и в магазинах всех розничных сетей получат скидку на устройство в размере 1000 грн. Мы уже протестировали этот аппарат и вы можете прочитать его обзор, а также ознакомиться с характеристиками.