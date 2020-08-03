Huawei выпустила обновлённые ноутбуки MateBook D 14 и Matebook D 15 с APU AMD Ryzen 4000 по цене до $670

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания Huawei обновила свои ноутбуки Matebook D 14 и Matebook D 15, выпущенные в прошлом году. Новые версии получили более современные процессоры APU AMD серии Ryzen 4000 (кодовое название Renoir), изготовленные по нормам 7-нанометрового технологического процесса.

Устройства изготовлены в металлическом корпусе. Используемые шарниры позволяют раскрывать дисплей на 180 градусов. Модель MateBook D 14 оснащена 14-дюймовым FullView IPS дисплеем с разрешением Full HD. Экран занимает 84% поверхности крышки. Версия Matebook D 15 содержит 15,6-дюймовый дисплей с тем же разрешением, но в данном случае его соотношение к размерам крышки увеличено до 87%.

Потребителям предлагаются системы с гибридными процессорами APU на базе архитектуры Zen 2. В базовой конфигурации устанавливается 6-ядерный процессор Ryzen 5 4500U, который поддерживает 6 потоков инструкций, работает на штатной частоте 2,3 ГГц и способен динамически повышать частоту до 4,0 ГГц. Для более требовательных пользователей доступна конфигурация с 8-ядерным процессором Ryzen 7 4700U. Он поддерживает 8 потоков инструкций, работает на штатной частоте 2,0 ГГц и может автоматически разгоняться до 4,1 ГГц.

Прочие компоненты системы являются одинаковыми для обеих конфигураций. В ноутбуках доступно 16 ГБ оперативной памяти, а также устанавливается твердотельный накопитель M.2 PCIe ёмкостью 512 ГБ. Более компактная модель Matebook D 14 имеет толщину 15,9 мм и массу 1,38 кг. Ёмкость батареи составляет 56 Втч. Версия Matebook D 15 имеет толщину 16,9 мм и массу 1,53 кг. Что интересно, ёмкость батареи в более крупной модели оказалась меньше – 42 Втч. Обе модели комплектуются зарядным устройством мощностью 65 Вт.

Новые ноутбуки Huawei MateBook D 14 и Matebook D 15 поступят в продажу уже в скором времени по цене от $584. Подробные цены каждой модификации представлены в следующей таблице.

Модель Процессор ОЗУ SSD Цена MateBook D 15 Ryzen 7 4700U 16 ГБ 512 ГБ $670 MateBook D 15 Ryzen 5 4500U 16 ГБ 512 ГБ $599 MateBook D 14 Ryzen 7 4700U 16 ГБ 512 ГБ $656 MateBook D 14 Ryzen 5 4500U 16 ГБ 512 ГБ $584

Напомним, в конце прошлого года были выпущены ноутбуки Huawei MateBook D 14 и Matebook D 15 на базе процессоров Intel.

Источник: tomshardware