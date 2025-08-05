Новости Кино 05.08.2025 comment views icon

Худший фильм всех времен? "Война миров" от Universal получила 0% на Rotten Tomatoes и 3,1 балла на IMDb

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Худший фильм всех времен? "Война миров" от Universal получила 0% на Rotten Tomatoes и 3,1 балла на IMDb

Научно-фантастический фильм «Война миров» с Айсом Кьюбом и Евой Лонгорией достиг редкого «успеха», отметившись катастрофически низкими оценками на большинстве известных платформ.

Вот, основные из них:

Оценка IMDb, конечно, не дотягивает до провальных 1.6 из 10 для «Белоснежки», но печально известный римейк с Рэйчел Зеглер хотя бы дотянул до 38% и 70% на Rotten Tomatoes.

«Война миров» от Universal, которая на днях вышла на стриминговом сервисе Amazon Prime Video — это очередная экранизация романа Герберта Уэллса о вторжении инопланетян, после фильма с участием Джина Барри 1958 года и «спилберговской» версии с Томом Крузом 2005 года. На этот раз снята в формате «screenlife», то есть все события ленты показываются на экранах компьютеров или телефонов.

Кьюб здесь предстает в роли Уилла Редфорда, эксперта Министерства внутренней безопасности, который отслеживает потенциальные угрозы с помощью программы массового наблюдения, пока однажды атака неизвестного лица не заставляет его задуматься, не скрывает ли правительство что-то от него… и от остального мира.

«Проект мог бы быть более ужасным, если бы компания, которая его выпускает, Amazon, еще не достигла мирового господства», — пишут в рецензии Variety. «Даже с подпиской Prime вам придется высидеть две минуты рекламы, чтобы просмотреть еще 90 минут из того, что можно считать полнометражной рекламой для всего, что связано с Amazon».

Срежиссировал фильм Рич Ли, а съемки происходили еще в 2020 году, во времена пандемии. Сейчас «Война миров» присоединяется к перечню из менее чем 50 фильмов, которые получили 0% на Rotten Tomatoes — наряду с «Полицейской академией 4» и «Горцем 2».

Из интересного, в трейлере фильма можно увидеть кадр с текстом «все хуже, чем вы думаете». Ну что ж, тут нечего и добавить.

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