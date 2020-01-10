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«Хуже только Китай». ЕС назвал Украину одной из самых злостных нарушительниц прав интеллектуальной собственности

«Хуже только Китай». ЕС назвал Украину одной из самых злостных нарушительниц прав интеллектуальной собственности

«Хуже только Китай». ЕС назвал Украину одной из самых злостных нарушительниц прав интеллектуальной собственности


В Украине борьба с компьютерным пиратством, являющимся сложным культурологическим феноменом современности, идет с переменным успехом. Отчеты, где Украину называли самой пиратской страной в мире и причисляли к самым злостным нарушителям прав интеллектуальной собственности, ранее выходили достаточно часто. И хотя после закрытия пиратских онлайн-кинотеатров FS.TO и EX.UA было приложено немало усилия для восстановления репутации, (например, в 2019 году Киберполиция провела масштабную операцию «Пираты», закрыв более 30 пиратских ресурсов), в ЕС считают, что с защитой авторских прав в Украине все плохо — хуже только Китай. Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии.

Составители отчета относят Украину ко второй категории списка приоритетного наблюдения, в который включают страны с наиболее серьезными проблемами в области защиты интеллектуальной собственности. В этом антирейтинге Украина уступает лишь Китаю, который занимает первую позицию. Вместе с Украиной во вторую категорию попали Индия, Индонезия, Россия и Турция.

Серьезные системные нарушения в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности наносят существенный вред бизнесу ЕС, говорится в отчете. При этом подчеркивается, что по сравнению с предыдущим докладом Украина и другие страны не показали какого-либо значительного прогресса в решении этих проблем.

В соответствующем разделе отчета, посвященном Украине, самыми главными проблемами в области авторских прав называются транзит контрафактной и пиратской продукции на рынки Евросоюза и онлайн-пиратство. Также упоминаются проблемы, связанные с механизмами регистрации торговых марок, несовершенство таможенных процедур, проблемы в сфере определения кабельной ретрансляции и соответствующих тарифов и отсутствие надлежащего контроля за так называемые «дженериками» — медицинскими препаратами, копирующими оригинальную продукцию известных брендов.

При этом докладчики поприветствовали принятие Верховной радой Украины в мае 2018 года закона №2415 «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав», который вступил в силу 22 июля 2018 года. А вот недавно принятый важный закон о «параллельном импорте» остался незамеченным. Видимо, это улучшение зачтется уже в следующем отчете.

Еврокомиссия напоминает, что улучшение механизмов защиты авторских прав является одной из ключевых пунктов соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Также ЕС упомянул о предоставлении финансирования в рамках инициативы Twinning Project, направленной на имплементацию договора об углубленных и расширенных зонах свободной торговли (DCFTA) и помощь в разработке новых законов в сфере авторских прав, и программы технической помощи для поддержки развития системы географических указаний в Украине.

Остается добавить, что в начале прошлого года Европарламент окончательно одобрил скандальную директиву об авторском праве в интернете, предполагающую ужесточение регулирования объектов авторского права в интернете.

Источник: Еврокомиссия 

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