«Хуже только Китай». ЕС назвал Украину одной из самых злостных нарушительниц прав интеллектуальной собственности





В Украине борьба с компьютерным пиратством, являющимся сложным культурологическим феноменом современности, идет с переменным успехом. Отчеты, где Украину называли самой пиратской страной в мире и причисляли к самым злостным нарушителям прав интеллектуальной собственности, ранее выходили достаточно часто. И хотя после закрытия пиратских онлайн- кинотеатров FS.TO и EX.UA было приложено немало усилия для восстановления репутации, (например, в 2019 году Киберполиция провела масштабную операцию «Пираты», закрыв более 30 пиратских ресурсов), в ЕС считают, что с защитой авторских прав в Украине все плохо — хуже только Китай. Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии.

Составители отчета относят Украину ко второй категории списка приоритетного наблюдения, в который включают страны с наиболее серьезными проблемами в области защиты интеллектуальной собственности. В этом антирейтинге Украина уступает лишь Китаю, который занимает первую позицию. Вместе с Украиной во вторую категорию попали Индия, Индонезия, Россия и Турция.

Серьезные системные нарушения в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности наносят существенный вред бизнесу ЕС, говорится в отчете. При этом подчеркивается, что по сравнению с предыдущим докладом Украина и другие страны не показали какого-либо значительного прогресса в решении этих проблем.

В соответствующем разделе отчета, посвященном Украине, самыми главными проблемами в области авторских прав называются транзит контрафактной и пиратской продукции на рынки Евросоюза и онлайн-пиратство. Также упоминаются проблемы, связанные с механизмами регистрации торговых марок, несовершенство таможенных процедур, проблемы в сфере определения кабельной ретрансляции и соответствующих тарифов и отсутствие надлежащего контроля за так называемые «дженериками» — медицинскими препаратами, копирующими оригинальную продукцию известных брендов.

При этом докладчики поприветствовали принятие Верховной радой Украины в мае 2018 года закона №2415 «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав», который вступил в силу 22 июля 2018 года. А вот недавно принятый важный закон о «параллельном импорте» остался незамеченным. Видимо, это улучшение зачтется уже в следующем отчете.

Еврокомиссия напоминает, что улучшение механизмов защиты авторских прав является одной из ключевых пунктов соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Также ЕС упомянул о предоставлении финансирования в рамках инициативы Twinning Project, направленной на имплементацию договора об углубленных и расширенных зонах свободной торговли (DCFTA) и помощь в разработке новых законов в сфере авторских прав, и программы технической помощи для поддержки развития системы географических указаний в Украине.

Остается добавить, что в начале прошлого года Европарламент окончательно одобрил скандальную директиву об авторском праве в интернете, предполагающую ужесточение регулирования объектов авторского права в интернете.

Источник: Еврокомиссия