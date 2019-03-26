«Черный день для свободы Интернета». Европарламент окончательно одобрил скандальную директиву об авторском праве в интернете

На заседании 26 марта депутаты Европарламента в рамках заключительного этапа голосования подавляющим большинством голосов приняли скандальную директиву о защите авторского права в интернете, которая предполагает ужесточение регулирования объектов авторского права в интернете. Решение Европарламента подводит черту в процессе, который Еврокомиссия начала два года назад, чтобы адаптировать законодательство в области защиты авторского права к современным реалиям с всепроникающим присутствием интернета, потоковых сервисов и социальных сетей. За соответствующее решение проголосовали 348 депутата при 274 голосах против, еще 36 человек воздержались.

К огромному разочарованию многих, внесенное в последнюю минуту предложение об исключении из документа самой спорной 13-й статьи о «фильтре загружаемого контента» было отвергнуто в результате небольшого перевеса в пять голосов. Теперь директива будет передана странам-членам ЕС, у которых будет 24 месяца на ратификацию и принятие национальных законов.

Депутат Европейского парламента Юлия Реда, являющаяся одним из самых ярых противников инициативы, охарактеризовала принятие директивы как «черный день для свободы Интернета». В то же время заместитель председателя Европейской комиссии Андрус Ансип, являющийся одним из главных сторонников документа, заявил, что это «большой шаг вперед», который объединит цифровой рынок Европы и одновременно защитит «интернет-творчество».

Dark day for internet freedom: The @Europarl_EN has rubber-stamped copyright reform including #Article13 and #Article11. MEPs refused to even consider amendments. The results of the final vote: 348 in favor, 274 against #SaveYourInternet pic.twitter.com/8bHaPEEUk3 — Julia Reda (@Senficon) March 26, 2019

Очевидно, что эта директива окажется огромное влияние на развитие глобальной сети Интернет, причем не только в пределах Европы, но и далеко за ее пределами, хотя фактические законодательные изменения будут зависеть от конкретной страны ЕС.

Как отмечает ресурс The Verge, несмотря на ожесточенные споры, многочисленные петиции и протесты, самые спорные статьи директивы в целом остались без изменений. В данном случае речь об 11-й статье о и 13-й статье о «фильтре загружаемого контента». Первая, напомним, требует от онлайн-платформ вроде Google News заключать лицензионные соглашения и платить авторам контента при ссылке на их контент, а вторая – обязывает все онлайн-платформы (YouTube, Facebook и прочие) следить, чтобы пользователи при загрузке контента не нарушали ничьих прав. Здесь важно отметить, что от «налога на ссылки» освобождены небольшие платформы. Также он не должен затронуть «простую публикацию гиперссылок» на статьи. То есть, проектов вроде «Википедии» и Github нововведения также не должны коснуться. Но критики нововведений утверждают, что о высоком риске злоупотреблений и ошибочной блокировки.

В Google отметили, что новые нормы заставят онлайн-платформы чрезмерно жестко блокировать контент, чтобы свести к минимуму юридические риски. Напомним, в рамках акции протеста поисковый гигант демонстрировал, какой вид может приобрести ее поисковая система после принятия инициативы. Очевидно, что это было преувеличение. Будем надеяться, что на практике все окажется не столь печально и исчезновению мемов или пародий с использованием, например, кадров из фильмов, как пугали противники, это не приведет.

Источник: The Verge