«Черный день для свободы Интернета». Европарламент окончательно одобрил скандальную директиву об авторском праве в интернете

На заседании 26 марта депутаты Европарламента в рамках заключительного этапа голосования подавляющим большинством голосов приняли скандальную директиву о защите авторского права в интернете, которая предполагает ужесточение регулирования объектов авторского права в интернете. Решение Европарламента подводит черту в процессе, который Еврокомиссия начала два года назад, чтобы адаптировать законодательство в области защиты авторского права к современным реалиям с всепроникающим присутствием интернета, потоковых сервисов и социальных сетей. За соответствующее решение проголосовали 348 депутата при 274 голосах против, еще 36 человек воздержались.

К огромному разочарованию многих, внесенное в последнюю минуту предложение об исключении из документа самой спорной 13-й статьи о «фильтре загружаемого контента» было отвергнуто в результате небольшого перевеса в пять голосов. Теперь директива будет передана странам-членам ЕС, у которых будет 24 месяца на ратификацию и принятие национальных законов.

Депутат Европейского парламента Юлия Реда, являющаяся одним из самых ярых противников инициативы, охарактеризовала принятие директивы как «черный день для свободы Интернета». В то же время заместитель председателя Европейской комиссии Андрус Ансип, являющийся одним из главных сторонников документа, заявил, что это «большой шаг вперед», который объединит цифровой рынок Европы и одновременно защитит «интернет-творчество».

Dark day for internet freedom: The @Europarl_EN has rubber-stamped copyright reform including #Article13 and #Article11. MEPs refused to even consider amendments. The results of the final vote: 348 in favor, 274 against #SaveYourInternet pic.twitter.com/8bHaPEEUk3

— Julia Reda (@Senficon) March 26, 2019