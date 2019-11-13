Закон о «параллельном импорте» подписан президентом

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Принятый 17 октября Верховной радой Украины закон № 202-ІХ для урегулирования вопроса «параллельного импорта» вчера был подписан президентом.

Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины, в частности дает определение терминам: «контрафактные товары», «пиратские товары», «товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности».

Его реализация усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины, говорится на сайте президента.

Документ также предусматривает, что меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к оригинальным товарам. Это должно предотвратить ситуации как раньше, когда заинтересованные лица использовали несовершенство законодательства для подавления конкуренции и монополизации рынка. То есть, рядовым украинцам больше не придется доказывать, что купленные ими часы Apple Watch на Amazon, например, являются оригинальными и высылать таможенникам подтверждающие документы.

Кроме того, закон устанавливает особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Ознакомиться с развернутым и понятным комментарием старшего юриста практики IP/TMT Arzinger Law Firm Николая Рехлицкого касательно этого закона можно по ссылке.

Как обычно, закон вступит в силу на следующий день после публикации в газете «Урядовий кур’єр». Кстати, не так давно небезызвестный министр Дмитрий Дубилет предлагал отменить печать документов в официальной прессе («Голос України» или «Урядовий Кур‘єр»), чтобы ускорить вступление изменений в силу.

Источник: president.gov.ua