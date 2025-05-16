Хидео Кодзима создал «игровое завещание» — USB-флешку с идеями для игр на будущее студии

Хидео Кодзима — автор Metal Gear Solid и Death Stranding — создал для Kojima Productions своеобразное «игровое завещание».

Он рассказал, что после серьезной болезни во время пандемии решил создать USB-флешку для собственного «судного дня». Создатель передал своему помощнику физический носитель со всеми своими идеями, которые студия сможет реализовывать после его смерти.

«Возможно, они могли бы продолжать создавать что-то после моего ухода из Kojima Productions… Меня это волнует: что произойдет с Kojima Productions после моего ухода? Я не хочу, чтобы они просто управляли нашей существующей интеллектуальной собственностью», — объяснил Кодзима.

В этом августе режиссеру исполнится 62 года. Но мысли о том, что будет с его студией появились, когда у этого была болезнь и операция на глазах. Во время восстановления он не мог работать и начал переосмыслять, сколько у него осталось времени для реализации своих идей. Например, недавно он рассказал, что хотел бы создать игру, где персонаж все забывает, если вы прекращаете играть.

«До того времени я не думал, что я старый, понимаете? Я просто не чувствовал своего возраста и думал, что смогу творить до конца жизни. Но потом я заболел и не мог ничего создавать. И я видел, как многие люди вокруг меня умирали в то время. Я столкнулся со смертью. Конечно, я выздоровел, но теперь думаю: «Подождите, сколько лет мне осталось, чтобы сделать игру или фильм?» Может быть, у меня есть 10 лет?» — признается Кодзима.

Эти размышления заставили его пока отказаться от амбиций лично снять фильм. Он поблагодарил друзей и коллег — Гильермо дель Торо и Николаса Виндинга Рефна — за поддержку и вдохновение сосредоточиться на играх. Именно поэтому A24 выбрала сценариста для фильма по Death Stranding, коим не будет создатель оригинала.

А вот игровое продолжение Death Stranding 2: On The Beach «под его крылом» и уже на подходе — оно выходит 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5. Игру дополнят новыми биомами, персонажами и кораблем-базой. До релиза осталось совсем немного, так что Death Stranding 2 «ушла на золото».

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Источник: VGC