Сатья Наделла: Windows для нас больше не является важным направлением





Уже некоторое время циркулирует информация о том, что операционная система Windows, которая является одним из наиболее известных продуктов Microsoft, больше не является приоритетным направлением бизнеса для компании. Ещё в начале 2018 года была проведена реорганизация, которая подразумевала разделение направления Windows на части в рамках отдельных подразделений. Кроме того, компанию покинул ветеран Microsoft – глава подразделения Windows Терри Майерсон.

Во время прошедшего на днях мероприятия, посвящённого выпуску новых аппаратных решений, в компании наконец официально подтвердили предыдущие догадки и предположения – Windows больше не является важным направлением бизнеса для Microsoft. Об этом заявил сам глава компании Сатья Наделла.

«Операционная система больше не является для нас самым важным направлением», – сказал Сатья Наделла.

Он добавил, что теперь для компании более приоритетны модель приложений и опыт взаимодействия. Важный акцент делается на Microsoft Graph – наборе API-интерфейсов, которые соединяют воедино устройства с облачными сервисами Microsoft и выступают в качестве важного шлюза в Windows, Office 365 и Azure. Похоже, что Microsoft сотрудничает с Google, чтобы глубже интегрировать Graph с Android. Добавим, анонсированное мобильное устройство Surface Duo работает под управлением Android, а не Windows, и для обновлённой Microsoft это вполне приемлемо.

Несколько лет назад, когда Сатья Наделла возглавил Microsoft, он решил сосредоточиться на сервисах, облачных вычислениях, искусственном интеллекте. Это и стало результатом понижения ранга настольной операционной системы Windows.

Сама операционная система Windows по-прежнему важна для людей, использующих её прямо сейчас, но Наделла считает, что это продлится недолго. Корпоративные клиенты по-прежнему полагаются на Windows для работы устаревших настольных приложений, Microsoft Office и других задач, но многие вычисления и потребление контента перешли на мобильные платформы. Приложения становятся все более кроссплатформенными и полагаются на веб-технологии, а не на конкретную операционную систему. Microsoft следовала этой тенденции со своими многочисленными приложениями для Android и iOS и представила Office для iPad почти пять лет назад.

Теперь Microsoft сосредоточена на том, чтобы такие её продукты, как Office и Microsoft Teams, работали на каждой операционной системе. Конечно, это не значит, что работы над Windows будут прекращены. Но её значимость для компании теперь не на том уровне, что прежде. Раньше об этом свидетельствовал тот факт, что разработка Windows была перенаправлена в команду облачных вычислений и ИИ. А теперь это официально подтвердил и руководитель компании.

Источник: The Verge