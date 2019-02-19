И все-таки Galaxy Fold: Эван Блэсс сообщил настоящее название первого сгибающегося смартфона Samsung

Практически все слухи и утечки последнего времени, касающиеся новых смартфонов Samsung, крутятся вокруг Galaxy S10 (только что появился новый рекламный ролик грядущего флагмана, показанный раньше времени), тогда как о первом складном смартфоне южнокорейского гиганта с гибким экраном, который с высокой вероятностью тоже не пропустит завтрашнее крупное мероприятие в Сан-Франциско, давно не было никаких новостей. Известный инсайдер Эван Блэсс решил это исправить, положив конец спекуляциям на тему настоящего названия первого сгибающегося смартфона Samsung.

В одном из последних сообщений на своей страничке в Twitter инсайдер сообщил, что первый смартфон Samsung с гибким экраном будет называться Galaxy Fold и никак иначе.

Samsung Galaxy Fold — Evan Blass (@evleaks) February 19, 2019

Это название уже неоднократно фигурировало в неофициальных сообщения о грядущей новинке, хотя вариант Galaxy F наряду с другими тоже казался не менее правдоподобным, так что лишним это подтверждение точно не будет.

Пока что неясно, что изменилось в устройстве с момента первого анонса в прошлом году. Никаких достоверных утечек, не считая рекламного ролика, где на пару секунд можно было увидеть Galaxy Fold, в последнее время не было, так что точного перечня характеристик или изображений финального дизайна нет. Но можно быть полностью уверенным, что характеристики у Galaxy Fold будут самые что ни на есть флагманские, а цена, если ориентироваться на прошлые утечки, достигнет нового психологического рубежа в $2000.

Источник: Эван Блэсс Twitter