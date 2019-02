Видео дня: официальный рекламный ролик с участием новых смартфонов Samsung. На нем — Galaxy S10, модель с 5G и складной Galaxy F!

В рекламному отделе компании Samsung допустили очередную утечку. На сей раз в сеть попал официальный рекламный видеоролик, посвященный будущим новинкам южнокорейского гиганта. Самое главное, что в этом ролике, кроме будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10, который мы уже успели рассмотреть во всех деталях на сегодняшних официальных рендерах, на несколько секунд появляется еще более ожидаемый складывающийся смартфон с гибким экраном Galaxy F (ожидаемое название).

Момент с участием Samsung Galaxy F, который также называют Galaxy Fold, начинается с 0:23 (еще есть кадры в конце). Новинка показывается издали в руках девушки, но даже по этим нескольким секундам легко определить пропорции модели.

Также на видео можно увидеть огромные зеркальные дисплеи (такие мы уже видели у Samsung) с поддержкой жестового управления, планшетный компьютер с экраном без рамок на всю переднюю панель, на который транслируется изображение с камеры тату-мастера — робота-манипулятора. Художник с помощью электронного пера рисует, а робот в режиме реального времени переносит рисунок на правую лопатку клиентки.

Нужно отдать должное создателям, сам ролик вышел ненавязчивым, оригинальным и душевным, не в последнюю очередь благодаря музыкальному сопровождению. Саундреком к ролику выступает композиция Doris Day — Que Sera, Sera (Whatever Will Be Will Be). Герои ролика один за другим подхватывают музыкальную тему и подпевают вплоть до самого конца истории.

В ролике есть несколько очевидных намеков на основные особенности Galaxy S10: новая камера с расширенными возможностями дополненной и виртуальной реальности, поддержка 5G и новые игровые и развлекательные функции. В самом конце можно увидеть уже знакомый рекламный слоган #DoWhatYouCan’t.

В общем, если у кого еще оставались сомнения, что складной смартфон Galaxy F дебютирует либо вместе с Galaxy S10 на презентации 20 февраля, либо через неделю на MWC 2019, то сейчас они должны отпасть.

Источник: YouTube