iFixit: Наушники Galaxy Buds Live легко поддаются ремонту, сама Samsung называла их «бобами» («bean»)

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Специалисты iFixit проанализировали новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live. Отметим, из-за своей формы данную новинку часто называли «бобами». Как оказалось, в самой компании Samsung для наушников тоже использовалось это слово, на внутренних компонентах удалось обнаружить надпись «Bean».

В отличие от других современных беспроводных наушников, таких как Apple AirPods Pro, модель Galaxy Buds Live оказалось несложно раскрыть. В iFixit отмечают, что это одни из самых простых во вскрытии корпуса наушников, которые они когда-либо препарировали. Внутри на кабеле, соединяющем две половинки каждого наушника, можно рассмотреть надписи «bean left» и «bean right».

Также обнаружилось, что батарею стандартного размера достаточно просто заменить. Для этого придётся осторожно приподнять приклеенный динамик. В Galaxy Buds Live используется стандартный литий-ионный аккумулятор CP1254 с напряжением питания 3,7 В. Но, согласно заявлениям iFixit, такой аккумулятор сложно найти в продаже в интернете.

В процессе разборки также обнаружилось, что зарядный кейс с поддержкой беспроводной зарядки включает батарею ёмкостью 1,81 Втч. Она «значительно больше» аккумуляторов, используемых в кейсах моделей Galaxy Buds и Buds Plus. Это объясняет увеличенное время автономной работы. Так, для Galaxy Buds Live совокупная автономность заявлена на уровне 29 часов, в то время как у моделей Galaxy Buds и Galaxy Buds Plus этот показатель составлял 13 и 22 часа, соответственно.

После разборки новинки, специалисты iFixit присвоили беспроводным наушникам Samsung Galaxy Buds Live рейтинг ремонтопригодности 8 из 10. Это говорит о том, что устройство сравнительно легко поддаётся ремонту.

Источник: The Verge