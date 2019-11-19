iFixit: Новый Apple MacBook Pro получил очень большую батарею и улучшенную систему охлаждения





Специалисты из iFixit посвятили уже второй материал новому ноутбуку Apple MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем. Буквально вчера мы рассказывали о том, что в клавиатуре этого устройства используются старые-добрые переключатели ножничного типа, которые заменили переключатели-бабочки, вызывавшие множество нареканий у пользователей. А на этот раз ресурс опубликовал результаты полной разборки ноутбука.

Разобрав новый 16-дюймовый ноутбук Apple MacBook Pro на отдельные компоненты, эксперты выявили особенности его конструкции, определили основные компоненты и, традиционно, вынесли вердикт относительно ремонтопригодности.

Сравнивая новинку с 15-дюймовой моделью, специалисты iFixit заметили, что выпускные отверстия теперь имеют более крупные размеры. В процессе разборки также были обнаружены вентиляторы с большими лопастями, которые создают более сильный воздушный поток и могут прокачать через внутренние компоненты на 28% больше воздуха, а это должно улучшить охлаждение.

Ещё одной особенностью новинки стала увеличенная батарея ёмкостью 99,8 Втч, которая, по словам iFixit, является «самой большой батареей, которую мы когда-либо видели в MacBook». Сама батарея стала примерно на 0,8 мм толще по сравнению с предыдущей моделью. Кстати, сам новый ноутбук Apple MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем увеличился в толщине на 0,7 мм по сравнению с предшественником.

По итогам разборки новому ноутбуку Apple MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем был присвоен рейтинг ремонтопригодности 1 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемая модель почти полностью непригодна для ремонта.

Что касается особенностей ремонта устройства, то эксперты iFixit выявили только один позитивный момент в этом отношении. В случае необходимости, трекпад можно извлечь и заменить с незначительными усилиями и затратами времени. С остальным – всё плохо. Так, маловажные компоненты являются модульными, но процессор, оперативная память и флэш-память распаяны на материнской плате. Соответственно, их замена и модернизация крайне проблематичны, а для рядовых пользователей – и вовсе невозможны. Для крепления клавиатуры, батареи, динамиков и Touch Bar используются клей и/или заклёпки, что усложняет их замену. Датчик Touch ID является одновременно и выключателем питания. При этом он зафиксирован на материнской плате, что значительно усложняет ремонт.

Источник: iFixit