Подтверждено iFixit. В новом 16-дюймовом Apple MacBook Pro вернулась старая надежная клавиатура с ножничным механизмом





Анонсируя новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro, компания Apple обещала улучшить работу клавиатуры. После многих лет нареканий на работу механизма типа бабочка, который становился причиной частых поломок клавиатуры, компания наконец вернулась к использованию старого проверенного временем ножничного переключателя, который является более надёжным решением.

Специалисты из iFixit получили в своё распоряжение новый ноутбук Apple MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем и проверили, какие клавиши применяются в нём. Выяснилось, что Apple использовала в конструкции нового ноутбука ножничные переключатели, которые практически идентичны устройствам, применявшимся в Magic Keyboards ещё в 2015 году. Более того, переключатели взаимозаменяемые между этими двумя продуктами. Таким образом, Переключатели от старой отдельной клавиатуры можно установить в клавиатуру нового 16-дюймового ноутбука MacBook Pro.

Как отмечают в iFixit, новые клавиши также имеют больший ход при нажатии на них (примерно на 0,5 мм больше), а сами колпачки клавиш имеют толщину примерно на 0,2 мм больше по сравнению с клавишами на базе переключателей типа бабочка. Процесс разборки также выявил, что зажимы, которые прикрепляют колпачки клавиш к переключателям, выглядят более усиленными, чтобы их было легче снимать или заменять.

Источник: The Verge