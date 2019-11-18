Подтверждено iFixit. В новом 16-дюймовом Apple MacBook Pro вернулась старая надежная клавиатура с ножничным механизмом
Анонсируя новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro, компания Apple обещала улучшить работу клавиатуры. После многих лет нареканий на работу механизма типа бабочка, который становился причиной частых поломок клавиатуры, компания наконец вернулась к использованию старого проверенного временем ножничного переключателя, который является более надёжным решением.
Специалисты из iFixit получили в своё распоряжение новый ноутбук Apple MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем и проверили, какие клавиши применяются в нём. Выяснилось, что Apple использовала в конструкции нового ноутбука ножничные переключатели, которые практически идентичны устройствам, применявшимся в Magic Keyboards ещё в 2015 году. Более того, переключатели взаимозаменяемые между этими двумя продуктами. Таким образом, Переключатели от старой отдельной клавиатуры можно установить в клавиатуру нового 16-дюймового ноутбука MacBook Pro.
Как отмечают в iFixit, новые клавиши также имеют больший ход при нажатии на них (примерно на 0,5 мм больше), а сами колпачки клавиш имеют толщину примерно на 0,2 мм больше по сравнению с клавишами на базе переключателей типа бабочка. Процесс разборки также выявил, что зажимы, которые прикрепляют колпачки клавиш к переключателям, выглядят более усиленными, чтобы их было легче снимать или заменять.
Источник: The Verge
- Напомним, первое поколение механизма бабочка дебютировало в Apple MacBook образца 2015 года, заменив традиционный ножничный механизм. Но в итоге оказалось, что при всех своих достоинствах механизм Butterfly имеет один существенный недостаток: он недостаточно хорошо противостоит загрязнениям. Со временем крошки от еды и прочий мелкий мусор могут привести к тому, что некоторые кнопки могут «залипать», переставать реагировать на нажатия полностью, либо срабатывать некорректно, приводя к повторению символов. Эти проблемы стали причиной ряда групповых исков, прежде чем Apple официально признала наличие недоработок и согласилась бесплатно ремонтировать ноутбуки с «залипающими» клавиатурами.
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- Добавим, Apple несколько раз дорабатывала клавиатуру Butterfly. В ноутбуках Apple MacBook Pro 2018 были обнаружены обновленные клавиатуры со специальной мембраной, призванной повысить устойчивость механизма к загрязнениям. Но спустя некоторое время в сети появились жалобы, что ничего не изменилось.
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- В конце мая 2019 года Apple представила обновленные MacBook Pro с 8-ядерными процессорами, одновременно расширив программу обслуживания клавиатур ноутбуков MacBook с «залипающими» клавиатурами. Тогда тематические источники писали, что клавиатура снова была модернизирована с целью повышения пылеустойчивости, хотя сама Apple об этом не заявляла.