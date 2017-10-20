iFixit разобрали смартфон Google Pixel 2 XL и оценили его ремонтопригодность

Недавно представленные смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL поступили в продажу, и специалисты iFixit смогли устроить традиционное вскрытие новинок. В этом материале речь пойдёт о модели Google Pixel 2 XL. Разобрав устройство на отдельные компоненты, эксперты выявили особенности его конструкции, определили основные компоненты и, традиционно, вынесли вердикт относительно ремонтопригодности.

Напомним, смартфон Google Pixel 2 XL содержит 6-дюймовый POLED дисплей с QHD+ разрешением 1440×2880, покрытый защитным стеклом 3D Gorilla Glass 5, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с частотой 2,35 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Корпус устройства обеспечивает защиту от пыли и воды в соответствии с требованиями стандарта IP67. В процессе разборки была обнаружена батарея ёмкостью 13,6 Втч (3520 мАч, 3,85 В), что незначительно превышает характеристики аккумулятора прошлогодней версии (13,28 Втч).

По итогам разборки новому смартфону Google Pixel 2 XL был присвоен рейтинг ремонтопригодности 6 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемая модель вполне неплохо поддаётся ремонту. Этот показатель оказался таким же, как и у предшественника.

В процессе разборки было установлено:

Многие компоненты являются модульными и могут быть заменены после снятия блока дисплея.

Все винты являются обычными винтами Phillips #00, и их всего 9 штук.

Дисплей по-прежнему тонкий и плохо поддерживается, особенно вокруг решетки, но вспененный клей облегчает процесс открытия.

Батарея надёжно приклеена к корпусу и лишена язычка, который мог бы помочь с её извлечением.

Процесс ремонта усложняется из-за плотно подогнанных кабелей дисплея и неподатливой рамки.

Источник: iFixit