iFixit: В Apple Watch Series 6 используются более крупные аккумуляторы, но больше нет компонентов Force Touch





Специалисты iFixit получили в своё распоряжение новые умные часы Apple Watch Series 6, устроили традиционное вскрытие устройства и смогли изучить дополнительные сенсоры, с помощью которых часы научились определять насыщение крови кислородом. Вместе с тем выяснилось, что из новой модели исчезли аппаратные компоненты, ответственные за работу Force Touch.

Функция Force Touch позволяла дисплею Apple Watch распознавать, с каким усилием пользователь нажимает на сенсорную поверхность экрана. Данная функция была доступна во всех моделях умных часов Apple, начиная с самой первой версии, выпущенной в 2015 году. Но последняя версия watchOS удаляет поддержку Force Touch из предыдущих моделей, а теперь из Watch Series 6 исчезли и аппаратные средства, которые обеспечивали работу этой функции. Отметим, ранее в смартфонах Apple была доступна схожая функция 3D Touch. Она впервые появилась в модели iPhone 6s в 2015 году. Но в дальнейшем от её использования решили отказаться в пользу Haptic Touch, соответствующая возможность появилась в смартфонах Apple с 2018 года.

Что касается умных часов Apple Watch Series 6, то эта модель оснащена более крупной батареей и увеличенным модулем Taptic Engine по сравнению с часами предыдущего поколения. Как отмечают в iFixit, в 44-миллиметровой версии Watch Series 6 батарея оказалась на 3,5% крупнее, а в 40-миллиметровой – на 8,5%. Отметим, несмотря на увеличение размеров аккумуляторов, Apple заявляла, что автономность новинок не изменилась и, как и ранее, составляет 18 часов. Причиной тому может быть более яркий дисплей.

Источник: The Verge