Игра Godfall при использовании UltraHD текстур и разрешения 4K потребует 12 ГБ видеопамяти





Главный исполнительный директор компании Counterplay Games Кит Ли рассказал о том, какие новые функции были добавлены в игру Godfall с расчетом на использование грядущих видеокарт AMD Radeon RX 6000. Фактически, эти функции были добавлены именно благодаря AMD, которая предоставила необходимые технологии и аппаратные ресурсы.

Игра получит преимущества за счёт DirectX Raytracing shadows (DXR) и Variable Rate Shading (VRS), которые являются частью DirectX 12 Ultimate. Counterplay Games также будет поддерживать технологии AMD FidelityFX, которые улучшают качество изображения, такие как CAS (адаптивное повышение контрастной резкости).

Вместе с тем, Кит Ли заявил, что для поддержки текстур 4X x 4X UltraHD требуется 12 ГБ видеопамяти. Это значит, что видеокарты серии Radeon RX 6000, обладающие 16 ГБ памяти и 128 памяти Infinity Cache, не должны испытывать проблем при обработке текстур со столь высоким разрешением. В то же время, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 с 10 ГБ памяти может быть уже недостаточно.

Источник: videocardz